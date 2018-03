El recientemente designado titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, tiene acciones en dos fondos de inversión en el paraíso fiscal de las islas Caimán, según documentos que integran los Paradise Papers, pero que él declaró con sede en Estados Unidos ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Esos documentos muestran también que Cuccioli integró el directorio de El Tejar, uno de los más grandes emprendimientos agropecuarios de la Argentina y el Cono Sur, pero que como empresa fijó su sede en las islas Bermudas, otro paraíso fiscal. Y desde El Tejar interactuó cuatro años con Ignacio Rosner, el financista que tomó el control del ex Grupo Indalo en octubre pasado y mantiene desde entonces una dura puja con la AFIP en los tribunales por el futuro del emporio de Cristóbal López, que adeuda más de $10.000 millones al fisco.

Cuccioli y Rosner coincidieron en múltiples reuniones de directorio de El Tejar entre 2012 y 2015. Entre ellas, por ejemplo, la que se celebró el 7 de diciembre de 2012; según consta en minutas que integran el material disponible en los Paradise Papers.

Desde su nueva función al frente de la AFIP, Cuccioli deberá ahora enfrentar a Rosner, quien reclama a la AFIP que le dé una oportunidad para sacar a flote al Grupo Indalo -rebautizado Grupo Ceibo-, mientras que los sabuesos de Abad desconfían de Rosner y mantienen toda la presión posible en Tribunales para intentar el recupero de esos miles de millones de pesos.

Consultados ayer sobre estos hallazgos, cerca de Cuccioli indicaron que el futuro titular de la AFIP ya tenía previsto excusarse en todos los asuntos vinculados, "directa o indirectamente" a Rosner o el ex Grupo Indalo por la "sensibilidad extra" de la situación. "Su postura, que ya tenía decidida, será excusarse si se determina que puede haber un conflicto de interés", indicaron.

Según los "Paradise Papers", en tanto, Cuccioli trabajaba por entonces para The Capital Group, uno de los accionistas de El Tejar, que se registró como empresa en las islas Bermudas en 2007 y operó con firmas tales como Altima Partners y fondos como Capital International Private Equity Fund (Cipef V).

Según detalló en la declaración jurada que presentó ante la OA a principios de 2016, Cuccioli colocó al menos parte de sus ahorros en ese fondo de inversión centrado en mercados emergentes y en su hermano gemelo -identificado como Cipef VI- que administra su antiguo empleador, The Capital Group.

El designado sucesor de Alberto Abad en la AFIP detalló que al inicio de ese año contaba con $ 602.357 en el fondo Cipef VI, que para final de 2016 había aumentado a $735.024,50, en tanto que reportó una inversión mucho menor en el fondo Cipef V: solo $13.315 a principios de ese año, que subieron hasta $16.247,91 en doce meses.

En ambos casos, el hasta ahora colaborador de Luis Caputo en el Ministerio de Finanzas declaró que la sede de los fondos Cipef V y Cipef VI se encontraba en Estados Unidos, aunque su verdadera sede sería las islas Caimán, según un acta de acuerdo entre El Tejar y CIPEF V que integra los "Paradise Papers" y al menos dos documentos de la SEC.

Así, por ejemplo, en un acuerdo de accionistas sellado en marzo de 2011 entre la firma Arcos Dorados Holdings Inc y Cipef V que consta en archivos de la SEC, ese último fondo es identificado como "una sociedad limitada de las islas Caimán". Junto a Cuccioli, confirmaron ayer que la sede de esos fondos Cipef es en las islas Caimán, e invierten desde ahí, pero argumentaron que "son controlados por The Capital Group, que tiene su sede en Los Ángeles". "The Capital Group es la compañía madre, que está en Estados Unidos y es la que administra esos fondos, por lo que el contador (de Cuccioli) fijó ese domicilio para esas inversiones", indicaron en el entorno de Cuccioli.

En total, el funcionario que velará por combatir la evasión fiscal en la Argentina aparece copiado en 449 correos electrónicos que integran la base de datos de los "Paradise Papers", la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y que integran los diarios LA NACIONy Perfil.

Cuccioli aparece en mails como invitado y luego miembro del directorio de El Tejar, también como la persona de contacto de esa firma con una dirección en Londres, donde vivió durante nueve años antes de regresar a Buenos Aires y sumarse al gobierno de Mauricio Macri. Ante la OA, Cuccioli consignó entonces que su patrimonio incluía el 50% de una casa de 170 metros cuadrados en el Reino Unido, con un valor declarado de $3,2 millones, depósitos en ese territorio y en Luxemburgo por más de $1 millón, y un terreno para inversión en Uruguay por otros 900.000 pesos.

