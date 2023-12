El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó hoy que "el número está" para aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo, denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", y puso de relieve que se necesita que "salga completo".



"Cuando se empieza a porotear, creo que tenemos el número: tenemos 38 (diputados) nosotros; 37 del PRO; 33 del radicalismo, y ahí un importante sector del radicalismo va a apoyar las medidas; y al bloque de (Miguel Ángel) Pichetto lo veo acompañando", analizó Martín Menem en declaraciones formuladas al canal América 24, donde destacó la importancia de que el Congreso apruebe "el paquete completo", en referencia a la ley ómnibus impulsado por el gobierno de Javier Milei.



Si bien dijo que a nivel parlamentario "hay ruido" e "impresiona el tamaño de las reformas que se plantean", Menem aseguró los temas se van "a discutir".



"Todos tienen observaciones y, para eso, está el parlamento; lo vamos a discutir y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que la libertad vuelva a estar en el norte de cada uno de nosotros, pero el número está", sostuvo el titular de la Cámara baja.



En ese sentido, afirmó que Milei ganó las elecciones "diciendo que iba a hacer esto", insistió en que "hay voluntad de acompañamiento" en el Congreso y señaló que "los que atacan" las medidas del Gobierno "fueron los que perdieron" los comicios.



Además, el legislador afirmó que la Argentina "no va a salir si gasta más de lo que recauda" y dijo que "llegó la hora de decir basta" al contraponer "la continuidad de los últimos 100 años o el gran cambio que propone Milei, que es lo que dijo siempre".



El legislador oficialista dijo tener "muchas expectativas de poder ir adelante con el proyecto" de ley ómnibus y puso énfasis en que el texto de esa norma contiene "los principios y las bases para la libertad de los argentinos".



"Es grande, es muy importante pero es lo que se vino transmitiendo en toda la carrera política Milei", dijo y añadió: "Pocas veces un candidato dijo voy a hacer esto, y llega y lo hace".



Menem indicó que en el Congreso "hay una base parlamentaria muy fragmentada, que no representa lo que ocurrió el 19 de noviembre" en el marco del balotaje que definió la Presidencia, en el que -señaló- "casi el 56 por ciento de los argentinos decidieron el cambio".



No obstante, insistió en remarcar que la Argentina "está tomando conciencia de que hay que ir por el cambio" y expresó su convicción de que "Milei va a ser el presidente que va a terminar con la inflación, que es lo peor que nos ha pasado, lo más caro que afecta a los argentinos".