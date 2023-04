Tensión e incertidumbre en Diputados a horas de una nueva sesión: entre divisiones opositoras, el oficialismo busca aprobar este miércoles el proyecto de ley que modifica la norma vigente de lavado de activos, algo que reclaman organismos internacionales. El Frente de Todos llegó a un acuerdo con el PRO para avanzar, pero el resto de los bloques de JxC se negaron, se aliaron con el peronismo disidente e impulsan una iniciativa propia que buscaría darle mayor autonomía a la UIF.

Este martes, se reunió un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara Baja. Entre los diputados del Frente de Todos y los del PRO, el dictamen de mayoría contó con 55 firmas. El PRO acompañó en “disidencia parcial”, pero con la intención de acompañar la votación en el recinto.

La Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y Evolución Radical, que integran Juntos por el Cambio, y los diputados del Interbloque Federal (compuesto por peronistas bonaerenses y cordobeses, y socialistas) Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño firmaron un dictamen de minoría: esto es, el texto que debería tratarse en el recinto si el dictamen de mayoría no consiguiera los votos suficientes en el recinto.

El PRO tuvo una reunión de bloque en la noche de este martes, y según anticiparon en la bancada buscarán coordinar con la UCR y la CC una votación conjunta, que podría se por la abstención. Si JxC se abstiene, alcanza con que el Frente de Todos vote a favor para aprobar el proyecto.

En los últimos días el diputado del PRO Pablo Tonelli y el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, habían encabezado las negociaciones entre los dos principales interbloques para llegar a un texto de consenso.

La iniciativa propone otorgarle mayor autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo estatal encargado del análisis y la transmisión de información para prevenir el lavado de activos originados en delitos graves. Amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF e incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales (criptomonedas).

“Hemos podido discutir el proyecto venido del Ejecutivo, lo que nos satisface. Encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron incorporadas”, dijo Tonelli, aunque anticipó que el bloque opositor acompañaría el proyecto. Pero advirtió que existían algunos desacuerdos, entre ellos, el procedimiento para la designación del titular del organismo. Además, la oposición busca reforzar facultad del organismo para querellar en causas penales.

La semana pasada, Martínez había pedido una sesión para este miércoles a las 11 con una serie de proyectos de poca conflictividad, y también la reforma de la ley de lavados de activos, que hasta entonces no tenía dictamen de comisión. Según el jefe del bloque del oficialismo, el temario había sido acordado con los bloques de Juntos por el Cambio.

En el PRO aseguraban este martes por la noche que la UCR había aceptado al principio acompañar el proyecto oficialista de lavado con las modificaciones acordadas, pero luego la bancada firmó el dictamen de minoría.

Luego de la reunión de comisión de este martes, el jefe de la bancada oficialista mostro clara irritación. “Teníamos un acuerdo con un interbloque, y tres de los cuatro bloques del interbloque no terminan votando el despacho. Es muy difícil negociar cuando se negocia y no se cumple. De a ratos siento que no sirve para nada negociar y llegar a acuerdos políticos, si no se cumplen. Los dejan pagando a diputados de su propio interbloque”, dijo.

“Nosotros no vamos a respaldar un simple maquillaje de la ley, no queremos que ningún gobierno, ni este ni el que venga, se vea tentado de influir sobre la UIF. No entendemos por qué se niegan a darle independencia a la UIF”, sostuvo la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade a TN.

“Veníamos avisándole a todo el mundo que íbamos a presentar dictamen propio. Queremos la autonomía plena de la UIF y en el proyecto del oficialismo no es así. Si no tienen los votos, debería tratarse el dictamen de minoría”, dijo a este medio el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

Quien definió la postura de la bancada federal en el tema fue Graciela Camaño, que planteó la necesidad “establecerle obligaciones férreas a la UIF en el acompañamiento a la Procuración frente a las denuncias”. Por ejemplo, con el cambio de Gobierno, la UIF pasó de ser querellante en causas de corrupción contra Cristina Kirchner, a desistir de acusaciones y pedir la absolución de la Vicepresidenta.

El proyecto oficialista mantiene sin grandes modificaciones el modo de selección del presidente de la UIF, que hoy es por decreto. El dictamen de los boques opositores -con excepción del PRO- propone que el presidente del organismo sean seleccionados por concurso y una comisión “ad hoc” integrada por miembros de la Corte, el Consejo de la Magistratura, la propia UIF y representantes del Ejecutivo, y que esa misma comisión se encargue de la remoción en caso de incumplimientos.

La Argentina se comprometió a modificar la norma de lavado de activos siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que el país forma parte. Este año el organismo realizará una nueva revisión. Además, la adecuación de la norma fue parte de los compromisos que asumió el ministro de Economía, Sergio Massa, en la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Fuente: TN