"No va a depender de nada político, ni de lo que diga cualquier partido político. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir", dijo el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, en Radio Caput y disparó una polémica que ahora tiene la respuesta del oficialismo.



"No hay distancia entre el deseo que el Gobierno termine su mandato y la invitación a que lo desestabilicen", señaló Mario Negri, diputado nacional por la UCR y titular del interbloque Cambiemos en la Cámara baja.



"La distancia entre sus deseos de que este gobierno se fuera cuanto antes y la invitación a que lo empujen, o lo desestabilicen, no existe. ¡Integró la CSJ, garantía de la soberanía popular!", criticó el dirigente del radicalismo cordobés.



A través de su cuenta de Twitter, Negri afirmó que "la ansiedad oral del Dr. Zaffaroni se desboca en las palabras que pronuncia".



Otra contestación llegó por del senador radical Luis Naidenoff, presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara Alta. El senador lo calificó como "desestabilizador" y "descarado".



Zaffaroni "quisiera que este gobierno se fuera lo antes posible"..y pensar que integró la CSJN. Destestabilizador descarado. — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) 20 de enero de 2018

Por su parte, el diputado del PRO, Waldo Wolff respondió a los dichos del ex juez con ironía. "Yo quiero que Zaffaroni hable todos los días", dejando en claro que cree que estas declaraciones dejan mejor parado al Gobierno.



Mil disculpas. Soy el D'Elía de Cambiemos. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 20 de enero de 2018

También con sarcasmo, el diputado oficialista Fernando Iglesias, utilizó las redes sociales para expresarse sobre los dichos de Zaffaroni. "Qué mal que estuve inventando lo del Club del Helicóptero".