Otras 435 personas murieron y 35.884 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 72.699 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.447.044 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.

En relación con la población, Argentina ahora tiene el mayor número de muertes por coronavirus por día en el mundo, con 16,46 muertes por covid-19 por millón el martes, superando con creces a su vecino gigante Brasil, que registró 11,82 por millón.

Los casos han aumentado de un total diario de alrededor de 5.000 a principios de marzo a un récord de 35.000 esta semana, mientras que las muertes aumentaron de 112 a principios de marzo a un récord de 745 el martes. Las cifras colocan al país en tercer lugar en casos diarios después de India y Brasil, y cuarto en muertes por covid, después de India, Brasil y Estados Unidos, según datos del sitio especializado Our World in Data y analizados en una publicación en The Guardian.

El reporte del Ministerio de Salud consignó que fallecieron 244 hombres y 184 mujeres, mientras que 2 personas de la provincia de Buenos Aires, 1 en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Río Negro y 1 en Tucumán que fueron reportadas sin dato de sexo.

El parte precisó que murieron 49 hombres en la provincia de Buenos Aires; 33 en la Ciudad de Buenos Aires; 8 en Catamarca; 4 en Chaco; 4 en Chubut; 4 en Corrientes; 10 en Córdoba; 5 en Entre Ríos; 24 en Formosa; 1 en Jujuy; 13 en Mendoza; 11 en Neuquén; 9 en Río Negro; 5 en Salta; 1 en San Juan (sin actualizar); 4 en San Luis; 34 en Santa Fe; 3 en Santiago del Estero y 22 en Tucumán.

También fallecieron 30 mujeres en Buenos Aires; 23 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Catamarca; 1 en Chaco; 3 en Corrientes; 9 en Córdoba; 4 en Entre Ríos; 17 en Formosa; 2 en Jujuy; 15 en Mendoza; 12 en Neuquén; 14 en Río Negro; 12 en Salta; 4 en San Juan (sin actualizar); 2 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 33 en Santa Fe; 6 en Santiago del Estero y 3 en Tucumán.

Ayer se registraron en Buenos Aires 14.709 casos; en la Ciudad, 3.045; en Catamarca, 213; en Chaco, 757; en Chubut, 410; en Corrientes, 236; en Córdoba, 3.516; en Entre Ríos, 1.150; en Formosa, 984; en Jujuy, 165; en La Pampa, 705; en La Rioja, 110; en Mendoza, 1.120; en Misiones, 175; en Neuquén, 761; en Río Negro, 620; en Salta, 636; en San Juan, 675 (sin actualizar); en San Luis, 743; en Santa Cruz, 370; en Santa Fe, 2.947; en Santiago del Estero, 790; Tierra del Fuego, 90 y en Tucumán, 957.

Suero hiperinmune

El suero equino hiperinmune contra el coronavirus demostró en pruebas de laboratorio que tiene una capacidad neutralizante contra las variantes de Manaos y Británica que circulan en nuestro país, informó ayer el laboratorio Inmunova.