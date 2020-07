En el último tiempo y casi a la par del avance del coronavirus y la profundización de la crisis económica, los episodios delictivos se incrementaron en el Conurbano bonaerense. Hartos de esta situación, un grupo de vecinos de Isidro Casanova decidió colocar un pasacalles a través del que advierten a los delincuentes que ante un nuevo caso de inseguridad se defenderán por sus propios medios, sin pedir auxilio a la Policía.

“Rastrero, si venís al barrio a robar, olvidate, no llamamos a la Policía. Arreglamos nosotros”, se lee en el cartel ubicado en la calle Bartolomé de las Casas, casi en el cruce con Albarello, del barrio de Atalaya, una zona de casas bajas y próxima al estadio del club Almirante Brown.

El mensaje no está firmado pero tiene un nombre: “Pablo Escobar”. La mención al narcotraficante colombiano está escrita debajo de la ilustración de un revólver.

Esta tarde, vecinos de la zona se reunieron en la cuadra para reclamar mayor seguridad. “Me sumo para apoyar a todo el barrio porque ya no se puede andar tranquilo por ningún lado. Después de las 4 de la tarde esto es tierra de nadie. No se puede ir a hacer las compras, ni sacar la basura”, contó una de las manifestantes.

Y agregó: “Nos cansamos de llamar a la Policía, pero no viene. Nos cansamos de pedir seguridad, queremos que venga la Gendarmería. Hay vecinos que han sido asaltados a la mañana. Hay robo de autos, de gente que viene de trabajar, entraderas. Así es todos los días”.

Otra vecina compartió su caso: “Mi esposo fue asaltado hace tres días a la esquina de casa por dos muchachos que le apuntaron con un arma. Ahora ya no lleva celular, no podemos andar con las cosas en la calle. Hace un tiempo en esta misma cuadra nos robaron a mi y a mi hija”.

Los habitantes de la zona contaron que tuvieron que apelar a varios recursos para cuidarse, como incorporar alarmas vecinales o armar un grupo de WhatsApp para estar siempre alertas. Otros instalaron cámaras de seguridad y también se utilizan páginas de Facebook zonales para mantenerse informados.

A fines del año pasado, en Santa Fe colocaron un cartel similar.

En este contexto, los vecinos protestaron por la escasez de recursos de la Policía. Aseguran que la Comisaría 6ta de La Matanza, ubicada a unas pocos cuadras, “tiene solo dos patrulleros para cubrir una cuadrícula muy grande”.

Tras relatar que “la situación empeoró después de la segunda extensión de la cuarentena obligatoria”, los manifestantes explicaron el significado del pasacalles: “Ese cartel no es para decir que estamos armados. El tema es que nos vamos a ayudar entre nosotros”, dijo una mujer. Y otra acotó: “Tenemos las manos, palos y la palabra para defendernos. No nos vamos a dejar lastimar. No podemos vivir con miedo”.

En diciembre del año pasado, en la ciudad de Santa Fe se produjo un hecho similar. En aquella oportunidad, un vecino del Barrio Escalante colgó un pasacalles con un mensaje destinado a delincuentes: “Rastrero, en esta zona no llamamos a la Policía. Si te enganchamos, te cabe el plomo”.