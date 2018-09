Marcelo Longobardi comenzó su editorial comentando sobre la detención de Oscar Thomas y el fallo del juez Claudio Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, donde la justicia procesó a 42 personas, 21 funcionarios y 21 empresarios, incluyendo a Cristina Kirchner imputada por 22 hechos de corrupción y 87 entregas de dinero en su departamento. “Con independencia de como termine esta historia, yo sugerí no olvidar un nombre, central en esta historia, como consecuencia de su trabajo, del modo en que hizo las cosas“, indicó el conductor antes de presentar al periodista de La Nación, Diego Cabot.

Al hablar sobre la línea de tiempo de su trabajo, Diego Cabot resaltó la velocidad y la dinámica que tomó la causa. “Pasé por varios estados de ánimo. Hoy voy consolidándome en uno. Cambió mi demanda de tiempo al inicio, lo cual me generó estrés y cambios día a día. Una enorme responsabilidad de tratar de no equivocarnos en nada, tratando las cosas con mucho cuidado. Sabiendo que estábamos cubriendo algo que de alguna manera era histórico“, aseguró el periodista.

Según Cabot, "el día uno podríamos haber puesto el listado completo de quienes estaban implicados. En lo personal pasé días bastante complicados algunos, había cosas que al principio no se sabían y que empezaron a dar vuelo a una cantidad de especulaciones y meter tu nombre metido en una cantidad de cosas no estaba bueno. Los tiempos de la justicia fueron mostrando las cosas como habían sido".

"La voluptuosidad de los dichos de Cristina era una cosa que me esperaba, entonces tenés una coraza", afirmó Cabot, quien explicó que "no le di demasiada entidad porque sé muy bien quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo, es la palabra de un desesperado". "Creo que hay cosas que no se conocen, todavía hay una parte de la cuestión financiera que no se conoce, no se conoce dónde está el dinero", concluyó el hombre que publicó los cuadernos de las coimas.

Fuente: Radio Mitre