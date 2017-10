Pasadas las 9 de este viernes, Alejandro Inchaurregui, perito de parte de la familia de Santiago Maldonado, llegó a la morgue judicial para participar en la autopsia que se realizará sobre el cuerpo hallado en el río de Chubut y se refirió al caso.

Aseguró que “puede no haber resultados en el día de la fecha” respecto de la autopsia. Y agregó: “La expectativa es la misma que en cualquiera de estas circunstancias. Uno no sabe con qué se va a encontrar, no puede aventurar, no se puede hacer futurología”.

El perito dijo además que hay que “bajar las expectativas” respecto a la difusión del estudio por el momento y pidió manejar la cuestión “con responsabilidad para con la sociedad”.

Fuente: DYN