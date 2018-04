En Gualeguaychú. Referentes del justicialismo, como Miguel Ángel Pichetto (al centro), asistieron el viernes 6 de abril a la reunión en Gualeguaychú.

El espacio conformado por el peronismo no kirchnerista tendrá por estos días un nuevo encuentro en la capital de Córdoba, tras la primera reunión que se realizó en Gualeguaychú.



En esa ciudad entrerriana, el sector justicialista de los gobernadores, junto a los simpatizantes de Sergio Massa y de Florencio Randazzo, lanzaron un espacio común para que sea la estructura electoral para los comicios de 2019.



Todavía sin un nombre elegido para este espacio justicialista, a 20 días de la primera reunión de legisladores nacionales y referentes de distintos sectores del peronismo que coinciden en el distanciamiento del kirchnerismo, llevarán el jueves y viernes próximo a Córdoba capital la consigna de "un encuentro para una mejor Argentina. Una nueva oposición, moderna y federal".



En la agenda del encuentro que arrancará el jueves al mediodía aparece como un acto formal el recibimiento y saludo protocolar del gobernador cordobés Juan Schiaretti, uno de los principales mandatarios peronistas que tienen una buena relación con la administración de Mauricio Macri, pero arrancó un paso atrás del salteño Juan Manuel Urtubey en la disputa por ser candidato del Partido Justicialista (PJ) a presidente el próximo año.



Al igual que ocurrió en Gualeguaychú, los mandatarios peronistas no asistirán al encuentro -salvo la presencia de Schiaretti, ya que es el anfitrión-, según confirmaron fuentes allegadas al mandatario cordobés que además aclararon que "sólo irá a saludar a los compañeros, pero no participará de las actividades".



Luego de la recepción con el gobernador, los legisladores nacionales, provinciales, dirigentes del justicialismo cordobés e intendentes asistirán a las 18 a un plenario político, según adelantaron a Télam desde la organización del evento.



El viernes, los legisladores del peronismo federal visitarán un emprendimiento productivo y brindarán una conferencia de prensa para dar detalles del encuentro.



En Gualeguaychú los dirigentes suscribieron un documento fundacional, en el que plantearon la diferencia entre este grupo y el kirchnerismo al remarcar: "No nos convence el planteo de unidad como un simple amontonamiento de dirigentes sin un proyecto común. No vamos a justificar el pasado. Privilegiamos nuestra identidad y la construcción de una propuesta moderna y democrática".



Fuente: Télam