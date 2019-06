Victoria clave. Perotti, exintendente de Rafaela y actual senador nacional, consiguió ayer un triunfo clave en la elección de gobernador de Santa Fe.



El apagón en todo el país en el superdomingo electoral no alteró ayer el desempeño del peronismo: no sólo retuvo las gobernaciones que ponía en juego en San Luis, Formosa, si no que dio un batacazo en Santa Fe, donde de la mano del justicialista Omar Perotti destronó al socialismo, que gobernaba la provincia desde hace 12 años.

Con el 94 por ciento de mesas escrutadas, el candidato kirchnerista Omar Perotti alcanzaba ayer el triunfo en la elección para gobernador de Santa Fe. Perotti (Frente Juntos) conseguía un 40,51 por ciento de los votos. En segundo lugar quedaba con 36,32 por ciento de los votos el socialista Antonio Bonfatti (Frente Progresista Cívico y Social), que contaba con el apoyo del gobernador Miguel Lifschitz. Mientras que el tercer puesto era para José Corral (Cambiemos), que recibía un 18,97 por ciento tras haber conseguido el respaldo de las principales figuras del Gobierno nacional.

La elección de Santa Fe es clave por tratarse del tercer distrito electoral más grande del país. En Santa Fe, el socialismo gestiona la provincia desde hace 12 años. Hermes Binner (2007-2011), Antonio Bonfatti (2011-2015) y Miguel Lifschitz (2015-2019) gobernaron bajo el paraguas del Frente Progresista, espacio en el que el socialismo se fusionó con la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. El último gobierno del Partido Justicialista (PJ) fue entre el 2003 y el 2007, y lo llevó adelante la dupla integrada por Jorge Obeid y María Eugenia Bielsa.

El candidato a gobernador de Santa Fe por el Frente Progresista, Antonio Bonfatti, admitió anoche la derrota ante el justicialista Omar Perotti al asegurar que es "respetuoso de la voluntad popular".

"En el escrutinio provisorio hay una leve ventaja del Frente Juntos (PJ); de ser así nosotros felicitamos a quien ha sido el triunfador en esta contienda electoral", dijo Bonfatti en Rosario.

Añadió que su partido, que gobierna esta provincia desde 2007, se pondrá "a disposición de los santafesinos para mejorar la vida de ellos".

Al emitir su sufragio en la ciudad de Rafaela, Perotti dijo que "la gente quiere una Santa Fe protagonista, que vuelva el trabajo y a vivir en paz".

Si se confirmaba el triunfo con el 100 por ciento de mesas escrutadas, Perotti iba a romper la tendencia de este año en elecciones provinciales en Argentina, donde en todos los casos triunfaron los candidatos de los partidos gobernantes.

El radical José Corral reconoció la derrota sobre las 21.30. "En la vida no se pierde. Se gana o se aprende. Nosotros aprendimos. Estamos muy agradecidos a los más de 380 mil santafesinos que confiaron en nosotros. Que son más de 50 mil más de los que acompañaron a Cambiemos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En un escenario muy difícil por una fuerte polarización que fue alentada por otros sectores políticos, haber crecido lo consideramos una muestra de confianza importante. Y también un punto de partida".

En Rosario, gobernada por el socialismo desde 1989, Pablo Javkin, el candidato del Frente Progresista, y Roberto Sukerman, del Frente Juntos, estaban en una pelea cabeza a cabeza por la intendencia, tal como se especulaba en la previa. Javkin conseguía el 34,51 por ciento de los votos y Sukerman 33 por ciento.

En estas elecciones no hubo candidato socialista, ya que el radical Pablo Javkin cosechó el mayor caudal de votos en la interna del Frente Progresista Cívico y Social.

El apagón que afectó a todo el país complicó el inicio de la votación. Sin embargo, la Secretaría Electoral confirmó pasadas las 11 que no modificaba la hora prevista para el cierre. En ese momento comenzaba a reponerse lentamente el suministro eléctrico. Pasado el mediodía, el Correo Argentino les confirmó a las autoridades que ya estaban "todas las mesas constituidas".

En la provincia estaban habilitados para votar 2.699.884 ciudadanos. Aunque en las primeras horas se observaba cierta apatía, las autoridades esperaban que eso pudiera revertirse en la última hora. Oscar Blando, director Provincial de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe, confirmó que pasadas las 16 había votado más del 61 por ciento de los electores.