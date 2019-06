Se tomó revancha. Mario Arcioni confirmó su poder de fuego electoral en Chubut que había quedado en duda en las PASO. Anoche festejó un rato antes que llegara Sergio Massa y sus laderos para sacarse la foto con el ganador.

A paso firme, sin sobresaltos. Así el peronismo sumó ayer a su contundente cosecha de triunfos en el calendario electoral 2019 a otras tres provincias (Entre Ríos, Tucumán y Chubut), en el super domingo electoral que también dejó como dato destacado la reelección de Gerardo Morales en Jujuy que le da la primera alegría a Cambiemos. Esta fue el única festejo dominguera para el presidente Mauricio Macri: en las PASO de Mendoza su precandidato a gobernador, Omar De Marchi, sufrió un duro revés frente a Rodolfo Suárez, el delfín del gobernador Alfredo Cornejo que no buscó otra mandato porque en Mendoza no hay reelección.



Por amplio margen, el mandatario entrerriano Gustavo Bordet consiguió su reelección que lo mantendrá el frente del Ejecutivo provincial por otros 4 años. Bordet logró la consagración con un frente que sumó 11 partidos y diferentes expresiones del peronismo, entre ellos, el kirchnerismo. El gobernador electo cosechaba anoche el 56% de los votos contra los 37 del candidato de Cambiemos, Atilio Benedetti. Esto le permitirá contar con mayoría en ambas Cámaras legislativas, es decir, tanto en Diputados como en el Senado. También el candidato de Bordet ganó en Paraná y logró arrebatarle la Intendencia de la capital entrerriana a Cambiemos.



En Entre Ríos estaban habilitados para votar más de 1 millón de ciudadanos y sufragó el 82,7% de los empadronados.



Bordet dijo tras los comicios provinciales que comenzará a trabajar "en un consenso" y eligiendo "lo mejor para Entre Ríos". Por lo pronto ya recibió las congratulaciones K. El precandidato presidencial kirchnerista Alberto Fernández expresó su beneplácito a través de la red social Twitter: "Felicitaciones a Bordet por tu merecidísimo triunfo. El pueblo de Entre Ríos renovó su esperanza", escribió.



En Chubut, el justicialista, Mario Arcioni, despegó todas las dudas que quedaron sobrevolando en las PASO donde individualmente resultó el candidato más votado. Sin embargo, el espacio político más votado fue el "Frente Patriótico Chubutense", que sumó entre sus tres precandidatos más de 101.000 sufragios y convirtió al kirchnerista, Carlos Linares, en el representante de esa alianza opositora.



Arcioni se tomó revancha de las PASO y logró su reelección con el 37,66% de los votos contra 30,58% de Linares, y no festejó solo. El líder del Frente Renovador Sergio Massa y dirigentes de ese sector viajaron anoche a Chubut para "festejar la gran victoria" del gobernador, pese a la distancia que el mandatario de ese distrito tomó de ese sector al advertir hoy que "Massa es un amigo, pero nosotros no nos definimos por lo nacional".



El dirigente del Frente Renovador, Diego Bossio, publicó en su cuenta de la red social Twitter una foto en la que aparece junto a Massa y Graciela Camaño, acompañada con el texto: "Con GracielaCamano y SergioMassa listos para embarcar a Chubut para festejar la gran victoria de @arcionimariano”.

En Tucumán, pese a las dudas que suscitó la candidatura de su mentor, el exgobernador, José Alperovich, el peronista K, Juan Manzur sacaba anoche 46 puntos de ventaja sobre Alperovich (11,6%) al sumar el 57% de los votos que los tucumanos depositaron en las urnas. Lejos, en segundo lugar marchaba la candidata de Cambiemos con 16,4%. “Los resultados de estas elecciones van a marcar una tendencia a nivel nacional”, vaticinó anoche Mansur en referencia a la fórmula de Cristina Kirchner.

UCR gana en Jesús María

El candidato del radicalismo Luis Picat, representando al espacio Jesús María de Todos, se impuso ayer en las elecciones comunales de Jesús María y asumirá en diciembre, reemplazando a Mariana Ispizua (Compromiso Ciudadano), quien no logró la reelección.



Ispizua llegó a la intendencia en 2017, cuando el jefe comunal de ese entonces, Gabriel Frizza, asumió como diputado nacional por Cambiemos.



El triunfador Picat recibió anoche en esa localidad del departamento Colón la visita del intendente capitalino y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, Ramón Mestre, quien se sumó a los festejos.



"Felicitaciones por este triunfo Luis Picat, las vecinas y los vecinos de Jesús María hoy eligieron tu perseverancia, el trabajo en equipo y, así, el radicalismo vuelve a gobernar la ciudad", escribió Mestre en su Twitter.



Escrutadas el 91 por ciento de las mesas, Picat, sobrino del ex intendente Héctor Picat (1987-1991), logra un 54 por ciento de los votos, mientras que Ispizua consigue un 35 por ciento. En Villa Los Aromos ganó Nélida Morales (UCR) y desplazó al justicialismo.