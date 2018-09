¿Giro radical? Pichetto no descartó que en la cumbre del miércoles los referentes del PJ comiencen a recorrer el camino hacia un peronismo de centro, desde un capitalismo moderno.

En tiempo de descuento rumbo a la campaña electoral que pondrá en la línea de largada a varios referentes del PJ en carrera hacia la Presidencia, cuatro de las principales figuras y referentes peronistas se mostrarán juntos esta semana. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, su par de Córdoba, Juan Schiaretti, el jefe del bloque peronista del Senado, Miguel Ángel Pichetto y el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, se sacarán la foto tan temida en Cambiemos que se convertirá en la primera señal de unidad del sector no kirchnerista del PJ de cara al 2019.



El lugar de la cita no está definido -Buenos Aires o Córdoba-. Tampoco importa mucho el motivo del encuentro, sí se sabe que tendrá lugar el próximo miércoles. Lo único importante es la foto.



Así, mientras el gobierno del presidente Mauricio Macri pelea contra la incertidumbre económica, la oposición peronista se mueve en paralelo construyendo una estructura electoral nueva que pueda arrebatarle el poder a Cambiemos en el 2019. El complejo escenario local complica la estrategia del oficialismo a futuro y anima al peronismo a poder presentar una alternativa competitiva para las elecciones.



Hasta el momento, los principales dirigentes del peronismo se unieron y se separaron en actividades federales. Mostraron sus cartas cada uno por su lado y explicaron en público o en privado cuáles son sus intenciones electorales. Pero también le dieron forma a un nuevo espacio político alejado del kirchnerismo. Buscan ser una alternativa a la grieta.



Pero la idea de renovación no sólo pasa por ofrecer una alternativa de poder prescindiendo de Cristina Kirchner. Al parecer, hasta estaría en discusión un giro ideológico a juzgar por los dichos de Pichetto en la previa de encuentro.



El titular del interbloque Argentina Federal en el Senado consideró que el peronismo debe tener de cara a 2019 "una mirada centrista", al tiempo que remarcó que los intendentes del Conurbano bonaerense "tendrán que evaluar" si compiten con el PJ o Unidad Ciudadana.



"Fui uno de los que tuvo claro que había que iniciar un camino y construir una alternativa que surja desde el peronismo desde una mirada de centro, desde un capitalismo moderno, que también defina el rumbo ideológico, que se pueda elaborar una propuesta y renovar imágenes y estéticas de cara a la reconciliación de la sociedad con el peronismo", sostuvo el senador rionegrino.



En diálogo con Radio Continental, el rionegrino afirmó que "el camino" del PJ va por "una mirada centrista".



"Eso lo tuve claro desde el primer momento y esa construcción se tiene que hacer con todos los compañeros del peronismo y también con otras fuerzas políticas, partidos de carácter provincial", profundizó el legislador nacional.



En ese sentido, Pichetto resaltó el encuentro que el próximo miércoles mantendrá con gobernadores justicialistas y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa: "Probablemente empecemos a consolidar ese camino".Y agregó: "El peronismo tiene que ir por su camino y construir una propuesta seria, porque la gente no aguanta más tonterías, ni demagogia, ni fantasías, ni un país que no puede sostenerse".



Consultado sobre el destino electoral de los mandatarios comunales, los intendentes del PJ bonaerense, el senador nacional destacó que "los intendentes tendrán que evaluar" si compiten dentro del PJ o Unidad Ciudadana.

Guiño por el Presupuesto para el 2019

Desde su lugar clave como jefe del interbloque peronista Argentina Federal del Senado, decisivo a la hora de impulsar o frenar algún proyecto de ley, Miguel Ángel Pichetto destacó que la reunión entre gobernadores y el presidente Mauricio Macri fue un "hecho importante", aseguró y evaluó que "sería importante que la Argentina tuviera un Presupuesto porque sería una señal trascendente de la política".



"Sería una señal trascendente de la política de que, más allá de la crisis, puede sentarse a elaborar un Presupuesto", dijo.



Asimismo, se refirió a la reunión que mantuvo el líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, con un grupo de intendentes del Conurbano bonaerense: "No me parece mal que haya una construcción de centro izquierda en la Argentina, o de izquierda más dura. Eso clarifica desde el punto de vista político institucional. La construcción que ha hecho la expresidenta el año pasado separándose del peronismo es un dato político. Me parece bien que trate de reafirmar la participación de Unidad Ciudadana". Pero aclaró que "el país es mucho más que el Conurbano bonaerense".



Finalmente, al ser consultado sobre si le gustaría ser candidato a Presidente, expresó: "Por supuesto. Daría parte de lo que me queda de mi vida para serlo, pero también soy un hombre realista que sabe cuáles son sus límites".