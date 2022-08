El presidente Alberto Fernández transmitió ayer su 'más profundo afecto y solidaridad' hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido del fiscal Diego Luciani para que la exmandataria sea condenada a 12 años de prisión.

El pronunciamiento del jefe del Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz. 'Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas', escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: 'Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner'.

El Presidente puso un impasse en su fría relación con la Vicepresidenta y alineó al Gobierno con un mensaje de apoyo. Después de que se conociera el pedido de condena a 12 años de prisión, Alberto Fernández llamó a Cristina Kirchner por teléfono para solidarizarse en forma personal. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno al sitio Infobae.

El Presidente y la Vicepresidenta quedaron en verse en el corto plazo. No pusieron fecha, solo acordaron volver a sentarse cara a cara.

En su posteo por Twitter, Alberto adjuntó un comunicado oficial del Ejecutivo en donde resalta que 'el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada (ayer), una vez más, en el alegato final'. 'Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones, la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, son todos aspectos que contradicen la dogmática del Derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho', dice la declaración.

'Pelotón de fusilamiento mediático y judicial'

Cristina afirmó ayer que fue puesta 'ante un pelotón de fusilamiento', luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar hoy la declaración indagatoria en el juicio.

'Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal', afirmó la expresidenta en Twitter. 'Por ello -añadió- mañana (por hoy), a través de mis redes voy demostrar por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales'. El abogado de Cristina reclamó que pueda defenderse de supuestos nuevos elementos introducidos por el fiscal que antes no hayan sido debatidos en el juicio.

"Es el mayor latrocinio de nuestra historia'

Desde la oposición, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que "es un momento histórico entre un país con justicia independiente o un país con impunidad" y advirtió: "Que dejen de apretar con presidentes, ministros e intendentes".

Para Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica (CC), "la acusación contra Cristina Kirchner es contundente: quedó detallado minuciosamente el mayor latrocinio vivido en nuestra historia y asociación ilícita que sometió al país durante muchos años" y destacó que "las pruebas son demoledoras y escandalosas". "Hecha luz y verdad inapelable a lo que Elisa Carrió, Paula Oliveto, Mariana Zuvic y la Coalición Cívica denunciaron en soledad en 2004 y 2008″, agregó.

Hernán Reyes, diputado porteño por la CC, opinó: 'podemos aspirar a tener justicia y recuperar lo robado'.