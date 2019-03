María Laura Micames (20) y Luz Martina Mercol (19) despertaron muy temprano en el Hotel Hyatt con sus sueños cumplidos.

Este sábado fueron electas Reina Nacional de la Vendimia y Virreina, respectivamente, bajo una intensa lluvia tras el mágico acto denominado "Tejido en Tiempo de Vendimia", desarrollado en el Teatro Griego Frank Romero Day.

María Laura, representante de San Carlos, recibió 44 sufragios de los 300 emitidos por votación electrónica. Mientras que Luz, de Lavalle, obtuvo 31.

Anoche, ambas soberanas finalizaron muy tarde su agenda ya con la corona de la Vendimia 2019. Tras saludar a la gente desde el balcón de Turismo, se dirigieron al hotel donde pasaron la noche.

Este domingo la agenda señalaba que debían amanecer muy temprano. Mostraron la intimidad de la habitación que compartieron y lucieron radiantes en las típicas fotos con bata. Minutos después, y ya con sus atuendos oficiales puestos, recibieron a la prensa.

"Estoy feliz, me siento muy apoyada por todos. Para mi ser reina era algo inalcanzable, y hoy estoy cumpliendo un sueño.Ver la emoción y la felicidad de mis padres no tiene precio, es impagable", expresó María Laura, la Reina Nacional de la Vendimia.

"No me imaginaba ser la elegida, lo veía como algo muy difícil e inalcanzable. Yo ya estaba feliz de ser reina de mi departamento. Las encuestas no me daban, pero gracias a Dios y a mis ángeles ahora estoy acá y estoy feliz", agregó.

Por su parte, Luz Martina, la virreina, sostuvo: "Yo desde un principio me comprometí con representar lo que realmente significa Vendimia. Siempre dije que a mí una corona y una banda no me iban a cambiar, primero soy Martina y después soy la Virreina Nacional".

Respecto a la convivencia con sus compañeras, la bella rubia de Lavalle dijo: "Fue un grupo unido, muy humano. Siempre dije que cada una tiene su historia, pero todas son excelentes personas. Hemos hecho un grupo muy lindo".

