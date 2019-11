"Pobreza". Fernández valoró el llamado de Georgieva (foto) y "celebró las coincidencias" en torno a la prioridad respecto a la "disminución de la pobreza".

Después de que la directora del FMI le pidiera ajustes al gobierno entrante, Alberto Fernández se comunicó por primera vez con la titular del organismo multilateral de crédito.

En una entrevista televisiva, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo ayer que el presidente electo Alberto Fernández tendrá que "encontrar la forma de mantener las restricciones presupuestarias que existen. Para eso necesitan continuar trabajando y ver dónde el gasto público no está dando resultados valiosos para el país".

Luego, el presidente electo habló por teléfono con la jefa del Fondo ayer por la tarde. Según un comunicado del Frente de Todos, el presidente electo manifestó: "Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste. Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir".

"Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir", dijo Fernández durante la conversación telefónica. Y subrayó: "Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de (el actual presidente Mauricio) Macri ha sido tremendo".

Fernández valoró el llamado de la titular del organismo de crédito internacional y "celebró las coincidencias" en torno a la prioridad respecto a la "disminución de la pobreza y la eliminación del hambre".

El Fondo otorgó un préstamo de 57.000 millones de dólares a Argentina, el mayor de la historia del organismo. Después de las elecciones primarias de agosto y las turbulencias financieras que se desataron luego, el programa stand by quedó virtualmente congelado porque, aunque sin admitirlo formalmente, el Fondo consideró incierta la sustentabilidad de la deuda. El organismo (ya lo ha dicho varias veces) está abierto a renegociar con el nuevo gobierno pero aguarda a que el presidente electo dé señales concretas de qué plan económico pondrá en marcha y cómo será la propuesta de renegociación.

El presidente electo dice que el FMI tiene parte de la responsabilidad de la crisis económica por haber prestado tanto dinero al país y el organismo debe ayudar ahora para extender los plazos de pago y que el país crezca.

En la entrevista televisiva, la titular del FMI dijo que "el gobierno tiene que encontrar una manera de vivir dentro de las limitaciones presupuestarias. Tienen que seguir trabajando en los gastos públicos porque no están ofreciendo una buena relación de calidad para el país".

Georgieva espera "ver qué es lo que está pensando el nuevo Gobierno. Reconocemos que la pobreza creció en la Argentina; entonces cualquier plan que pongan en marcha tiene que tener en cuenta el impacto en la población más vulnerable. Esperamos ver más atención en protección social y ya estamos hablando con nuestros colegas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para que apoyen esta clase de planes".

Georgieva exhortó al gobierno electo de Alberto Fernández a "reducir la deuda a un nivel sostenible". "Tendrán que reducir la deuda a un nivel sostenible para que puedan regresar a los mercados", dijo Georgieva, para luego añadir que "esperaría que estén bastante dispuestos a discutir con el FMI cómo pueden hacerlo".