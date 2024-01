El Senado está en marcha. Este miércoles quedaron conformadas cuatro comisiones clave, dos de las cuales trataron el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), que ya fue aprobado por Diputados en junio del 2022. Sin embargo, algunos bloques ligados a fuerzas provinciales plantearon modificaciones, que de concertarse devolverían la iniciativa a la Cámara Baja. El oficialismo buscaba realizar una sesión cuanto antes, pero no hubo dictamen, la discusión pasó a cuarto intermedio y el debate podría demorarse dos semanas.

Para la integración de las comisiones, La Libertad Avanza recibió el acompañamiento de la mayor parte de la oposición con excepción de Unión por la Patria, que reclamó en cada una de las reuniones más lugares que los que recibió, producto justamente de un acuerdo entre todas las demás bancadas y el oficialismo para quitarle el control de la Cámara Alta al kirchnerismo.

Pasadas las 17 de este miércoles, quedaron constituidas formalmente las comisiones de de Justicia y Asuntos Penales, que estará presidida desde ahora por el libertario Juan Carlos Pagotto, y Asuntos Constitucionales, que estará conducida por el el peronista entrerriano Edgardo Kueider, miembro del bloque Unidad Federal. Una vez conformadas, un plenario de ambas comisiones comenzó a discutir la Boleta Única.

“Este proyecto viene a cumplir una vieja aspiración de transparentar cada vez más los regímenes electorales, que la democracia se consolide y se eviten algunas patologías que han surgido en los comicios. Tenemos problemas en cada turno electoral y tenemos que resolver este tema”, planteó Pagotto, que actuó como miembro informante del oficialismo.

“Es una deuda pendiente. Se trata de poder darle a los ciudadanos una mejor posibilidad de elegir y ser elegidos. En un mismo instrumento de votación podemos tener toda la oferta electoral. Le da posibilidad de ser elegidos a las fuerzas que no tienen el aparato. Ni hablar de lo que supone de ahorro económico y de ahorro ecológico. Si tenemos boleta única ya no vamos a tener robo de boletas”, celebró la senadora de la UCR Mariana Juri.

La misma defensa de la iniciativa realizaron desde el PRO, pero manifestó mucho más enojo con la decisión de postergar el debate.

Pero, como anticipó TN, algunos espacios consideran que el modelo de Boleta Única que plantea el proyecto aprobado en Diputados -el modelo que hoy se utiliza Córdoba- sería perjudicial para partidos más chicos o fuerzas provinciales no suelen llevar candidato a Presidente en las elecciones, dado que establece una única boleta con toda la oferta electoral y para todas las categorías, y posibilidad de votar “lista completa”. Estos sectores defienden, en cambio, el modelo que se utiliza en Santa Fe.

“Corresponderían hacer algunas modificaciones para que permitir que las minorías se expresen. Quiero proponer dos modificaciones: que la boleta única sea por categorías y la eliminación de uno de los incisos que da la posibilidad de votar boleta completa. Si le podemos hacer estos cambios, el bloque de mi provincia estaría de acuerdo”, señaló la senadora Mónica Esther Silva, de Juntos somos Río Negro, que responde al gobernador Alberto Weretilneck.

El propio Kueider, que presidió la reunión, tiene una mirada positiva de la BUP como todos los miembros de Unidad Federal, pero él entrerriano la propuso en su provincia en el pasado con el modelo santafecino -que implica boletas separadas por categoría-. Este miércoles no se pronunció al respecto. Tampoco lo hizo el Frente Renovador de La Concordia Social, que responde al gobernador Hugo Passalacqua, ni de la bancada Por Santa Cruz, que responde al gobernador provincial Claudio Vidal.

Al planteo se sumó durante el debate la chubutense Edith Terenzi, del bloque Cambio Federal. Sin embargo, advirtió: “Este dictamen ojalá llegue al recinto y lo podamos aprobar. Puede que no sea la ley ideal de Boleta Única, pero es la ley posible. Y más adelante la podríamos modificar”.

Cualquier modificación reenviaría el proyecto a Diputados, donde el escenario es más complejo que en el Senado, y podría demorar la sanción de una ley que está paralizada en el Congreso hace un año y medio.

Es por eso que el oficialismo y la mayor parte de los bloques opositores acordaron pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para intentar dictaminar. Si así fuera, el proyecto recién podría tratarse en el recinto la semana siguiente, es decir, sesionar dentro de 15 días, en la tercera semana de enero.

Unión por la Patria cuestionó el tratamiento del proyecto. “Celebro ver al Congreso activo. Pero no es la agenda que la sociedad argentina está requiriéndole al Congreso que se ocupe en estos momentos aciagos de la vida social, institucional y económica de nuestro país”, dijo el senador de La Cámpora Martín Doñate. Pidió esperar a que Diputados trate primero la Ley Ómnibus, que también incluye una reforma electoral, antes de avanzar con la BUP en el Senado, ya que supondría contradicciones.

Otros miembros de UxP plantearon convocar a especialistas para realizar un debate más profundo, algo que también demoraría la posible sanción del proyecto que llegó al Senado en junio del 2022.

En el resto de las bancadas opositoras, incluidas las que propusieron cambios, acusaron al PJ-K de buscar, durante el último año y medio, hacer caer la media sanción de Diputados por falta de tratamiento, y recordaron que la propia comisión estuvo dos años sin conformarse.

“Lo que veo es una total falta de productividad de este Senado. Esto no tiene costo para los legisladores, que se aprueben o no se aprueben leyes van a seguir cobrando sus dietas. Si se aprueba esta ley y hubiera que modificar algún punto en el futuro, si tenemos productividad, no tardaríamos ni un mes en hacerlo”, dijo, molesto, el libertario Francisco Paoltroni, cerca del cierre del debate.

“Yo pensé que hoy iba a salir dictamen. No vengan con excusas, con todo el respeto. Estuvimos dos años esperando esta oportunidad. El pueblo nos va a juzgar, teníamos la oportunidad de dictaminar y sesionar la semana que viene. Espero equivocarme, pero así esta ley no sale, porque si le hacen cambios vuelve a Diputados y allí vamos a estar otros seis meses, y en dos años vamos a estar votando con el mismo sistema”, dijo Alfredo de Angeli del PRO.