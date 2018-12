Figuras clave. Negri (izquierda) y Mestre, dos figuras relevantes del radicalismo cordobés que buscan la gobernación de una provincia clave para la carrera de Macri.

El diputado nacional Mario Negri (UCR-Cambiemos) lanzó ayer su precandidatura a la gobernación de Córdoba, durante un acto en el cual convocó a los cordobeses a "protagonizar el cambio" en los comicios del 12 de mayo.

"Tenemos que sacar, todos juntos, a nuestra provincia de esta rutina que empieza a parecer mediocridad, a la que nos quieren acostumbrar como si fuera natural e inevitable", sostuvo Negri en la presentación en la que abundaron críticas al gobierno del peronista Juan Schiaretti.

Tras repasar la "preocupante situación", Negri -jefe del interbloque Cambiemos de Diputados- sostuvo que "hay otra Córdoba, distinta a la que nos muestra la exorbitante publicidad del gobierno".

En ese contexto, llamó a los cordobeses a que el 12 de mayo -día de la elección a gobernador-, pongan fin a veinte años de hegemonía justicialista. "Sin cambio es muy difícil encarar nuevos desafíos", aseveró el diputado nacional en el lanzamiento de su precandidatura dentro de Cambiemos. Durante el acto, en el hotel Holiday Inn de la capital mediterránea, Negri bregó por una competencia civilizada hacia el interior de Cambiemos.

"No hay ninguna posibilidad de ese cambio si no lo hacemos en equipo", afirmó ante la mirada de Héctor Baldassi (PRO) y Luis Juez (Frente Cívico), dos de los postulantes de Cambiemos a la gobernación, además del intendente de Córdoba, Ramón Mestre (UCR) quien no fue de la partida, según la agencia oficial de noticias Télam.

El miércoles pasado, la Unión Cívica Radical (UCR) le envió una intimación al PRO para que resuelva el proceso de elección de candidaturas en Córdoba y dejó a Cambiemos al borde de la ruptura en la provincia.

La UCR cordobesa envió una carta en la que "insta" a los partidos que conforman Cambiemos en esa provincia a que se presenten ante la Justicia Electoral para reconocer el frente antes de que termine el año judicial, es decir, antes de hoy.

Este ultimátum es el corolario de una interna que fue tomando calor por las diferencias de la UCR provincial con la Casa Rosada. Los radicales tienen al intendente de la capital, Ramón Mestre, y a Negri anotados en la carrera por la gobernación. Pero la Rosada, que impulsa a Héctor Baldassi, dilató la definición, según el sitio La Política Online.

En el radicalismo creen que el Gobierno está estirando la definición para luego imponer el candidato a dedo. En este contexto, en Córdoba ya hablan de una posible ruptura si el PRO decide avanzar de esa forma para elegir el rival de Schiaretti. En Cambiemos creen que una ruptura en Córdoba puede poner en riesgo la reelección presidencial de Mauricio Macri. En esa provincia, consiguió un porcentaje vital para ganar el balotage.