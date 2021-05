Ante el aumento de casos de coronavirus, que hoy llegó a 39.652 en todo el país, y el récord de contagios reportado en varias provincias, los gobernadores aplicaron nuevas restricciones a la circulación de personas y suspendieron las clases en al menos doce distritos hasta fin de mayo.



En este contexto, las clases presenciales se encontraban hoy suspendidas en distintas localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Río Negro, Corrientes, Formosa, La Pampa, Santiago del Estero, San Luis y Santa Cruz, además del nivel secundario en Mendoza, de acuerdo a lo dispuesto por las gobernaciones entre fines de abril y este miércoles.



Horas antes de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantendrá con una docena de gobernadores para analizar la situación epidemiológica en el país, varios mandatarios debieron adelantarse y renovar la extensión de las medidas restrictivas para intentar frenar la cadena de contagios.



También los gobernadores del Norte Grande, grupo integrado por nueve provincias, mantuvieron anoche un encuentro virtual en el que analizaron la situación epidemiológica de la región y, según el mandatario chaqueño Jorge Capitanich, sirvió para "evaluar los indicadores sanitarios y las medidas necesarias para reducir el número de contagios".



En Santa Fe, el gobierno dispuso suspender desde hoy las clases presenciales en todos los niveles de los departamentos Capital, Rosario y San Lorenzo, y en las localidades de Rafaela, Villa Minetti y María Teresa, además de prohibir la circulación de todas las personas que no deban ir a trabajar o cumplir tareas esenciales hasta el 30 de mayo.



Así lo recordó hoy el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, quien aclaró que "toda actividad laboral habilitada tiene permiso" y que el uso de vehículos particulares será "solo justificable por trabajo" con el correspondiente "permiso de Nación o provincial". "Ni bien salgamos de la situación de alarma, volveremos a la presencialidad" en las escuelas, añadió.



En Corrientes, donde ayer hubo un récord de contagios con 734 casos y 5 fallecidos, el gobernador Gustavo Valdés anunció hoy la suspensión de las clases presenciales hasta el 31 de mayo y nuevas medidas de restricción a la circulación en el marco de la fase 3, a la que ingresó la provincia por un pico de casos de coronavirus.



Valdes dijo que para reducir la circulación en el distrito decretó además asueto en la administración pública y la prohibición de circulación desde las 0 hasta las 7, a excepción del personal esencial de la salud, la seguridad, los funcionarios y los casos considerados como urgencias médicas.



También quedan prohibidas las reuniones sociales y familiares y a las 21 serán desalojados los espacios públicos y los comercios tendrán cierre obligatorio, aunque está permitido el funcionamiento posterior de farmacias y locales de ventas de alimentos.



El gobernador dispuso además que en los ingresos a Corrientes, por todas las vías de comunicación, se solicitará constancia de vacunación contra el coronavirus o certificado de hisopado con resultado negativo.



En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud provincial informó que con la confirmación de 14.593 nuevos contagios la cantidad de casos de coronavirus ascendía hoy a 1.462.970 positivos.



Ante ello, el director de Hospitales de la provincia, Juan Riera, advirtió que los centros de salud en la zona del "AMBA siguen con una alta ocupación de camas, con un promedio de 79 por ciento en terapia intensiva" por lo que alertó que "si no logramos bajar los casos el escenario de colapso es posible".



En Córdoba, donde las autoridades analizan anunciar nuevas restricciones entre hoy o mañana, la ocupación de camas críticas para adultos con coronavirus continuaba en ascenso con el 44,9% del total de 3.753 plazas disponibles.



Según el Gobierno local, el nivel de ocupación de camas críticas para adultos es del 44,9% (1.484 personas internadas), de los cuales el 14,5% (216) se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. Hace una semana la ocupación de camas críticas era del 36,5%.



En Tucumán, en tanto, el secretario Ejecutivo Médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Luis Medina Ruiz, dijo que la ocupación de camas críticas era hoy del 80% en el sistema provincial de salud.



El funcionario dijo al portal de La Gaceta que "esto nos ha llevado a rever la funcionalidad las áreas de Terapia Intermedia" de los hospitales para transformar las camas "para Terapia Intensiva (UTI)" y advirtió que "lo acotado es el recurso humano".



"Se ven pacientes en estado muy crítico, que no se pueden sostener en los modulares y pasan directamente a respirador", añadió el médico en alusión a las formas en que se presentan los casos graves en esta segunda ola.



El funcionario insistió con la necesidad de bajar la circulación de personas en la vía pública para reducir los contagios porque, dijo, "existe el riesgo de no tener una cama de Terapia Intensiva disponible".



En La Pampa comenzó a regir hoy la prohibición de reuniones y encuentros en espacios públicos, incluidas las plazas, con la aplicación de multas a los que incumplan la medida.



También quedaron suspendidas desde la semana anterior las clases presenciales en las escuelas pampeanas, así como la actividad en gimnasios mientras la circulación peatonal y vehicular queda vedada a partir de las 21, según un nuevo decreto del gobernador Sergio Zilliotto que busca frenar la suba de contagios que ayer alcanzó un récord de 851 casos, con una curva ascendente desde hace una semana.



El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, informó hoy que en la reunión de anoche con sus colegas del denominado Norte Grande analizaron "la preocupante situación epidemiológica" en sus provincias y "las posibles medidas a tomar frente al aumento acelerado de contagios y fallecidos por coronavirus".



Los gobernadores de Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán analizaron allí "la articulación de la estrategia sanitaria con el Gobierno Nacional" , así como también "los recursos necesarios para implementarla".



En la Patagonia, Neuquén también alcanzó récord de casos de coronavirus y de ocupación en terapia intensiva dado que, según la directora asociada del hospital provincial Castro Rendón, Adelaida Goldman, "todas las camas están ocupadas, de todas las áreas, y además hay un alto índice de ocupación de pacientes esperando camas en el Servicio de Emergencias del hospital, algunos con respirador".



El director de la clínica Pasteur, Juan Peláez, dijo que "la ocupación en la terapia intensiva es total desde hace varios meses, pero ahora se produjo un aumento de la demanda en la guardia y debido a la ocupación total se están intubando pacientes en la guardia, con los mismos requerimientos y atención que en terapia intensiva".



Días atrás, el gobernador Omar Gutiérrez anunció nuevas medidas de restricción hasta el viernes 21 de mayo ante la "preocupante" situación epidemiológica que atraviesa la provincia, entre las que incluyó la suspensión de clases presenciales.



En Santiago del Estero, el subsecretario de Salud, César Monti, indicó que la provincia atraviesa "un pico bastante elevado y sostenido" tras registrar 787 casos positivos y cinco muertes.



"Desde anoche se agregaron 20 camas más y en el transcurso de las próximas horas se habilitarán otras 20 más que tendrán oxígeno", en el nodo tecnológico que trata pacientes de Covid, añadió.



El Gobierno provincial dispuso días atrás la restricción horaria para circular hasta las 22 en toda la provincia y la suspensión de las clases presenciales en las ciudades de Capital, Las Termas y La Banda.



En Río Negro, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó, advirtió hoy que era "preocupante la situación epidemiológica", luego que se registraran 850 casos en un día, el mayor porcentaje desde iniciada la pandemia.



"Nuestros casos están aumentando, estamos en un pico que quizás va a mantenerse por unos días más, es preocupante la situación epidemiológica en la provincia", remarcó Iberó en conferencia de prensa y señaló que "el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas es del 92,85% en la provincia, con solo 15 libres".



La funcionaria alertó que "los casos se duplican muchísimo más rápido que antes, en los hospitales aparecen cantidad mayor de casos comparado con la ola del año pasado" y apuntó que "están falleciendo o ingresan en estado grave personas muy jóvenes".