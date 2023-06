En una elección reñida, que arrancó perdiendo, el peronismo no Kirchnerista de Córdoba estaba a un paso anoche de ratificar su poder de fuego en las urnas con un triunfo que le permite retener la gobernación de la mano del heredero de Juan Schiaretti, Martín Llaryola, que corriendo de atrás, dejaba en sock y con las manos vacías a Juntos por el Cambio (JxC). Solo un poco más de 2 puntos de ventaja, daba cuenta de la trabajosa ventaja se fue construyendo, de a poco, el oficialismo. Es que en gran parte del escrutinio aparecieron luces de esperanza para la oposición. Pero al final, toda parecía indicar que no habría sorpresa ni batacazo. El oficialismo de 'Hacemos Unidos por Córdoba' acariciaba un triunfo para mantenerse otros 4 años en el poder.

Así, el frente que lidera Schiaretti le daba un fuerte envión al gobernador saliente en su nuevo desafío como precandidato presidencial para las PASO nacionales del 13 de agosto y las elecciones generales de octubre.

Anoche, pasadas las 22.30, el búnker de llaryola explotaba de algarabía, con despliegue de banderas. Sentían que la ventaja de un poco más de 2 puntos era ya irremontable para el candidato de JxC, Luis Juez, que pasó del cielo al infierno en pocas horas ya que arrancó el escrutinio con ventaja de casi 5 puntos. Pero con el transcurrir del mismo, la tortilla se fue dando vuelta del lado del schiarettismo.

Llaryora logró revertir la tendencia inicial y pasó al frente con el 40% de las mesas escrutadas y de allí en más tomó la delantera hasta la recta final. Fue construyendo la victoria desde una diferencia exigua de apenas 135 votos. Este desenlace, aunque previsible, fue un golpe duro para Patricia Bullrich que había viajado temprano para acompañar a Juez en momentos de fuerte tensión en la grieta interna en el PRO. Bullrich se había opuesto, con uñas y dientes, a un acuerdo electoral con Schiaretti, algo muy promovido por su rival directo en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta.

Mientras Llaryora aventajaba a Juez por más de dos puntos, con el 90% de las mesas escrutadas, los referentes de Juntos por el Cambio festejaban anoche, al cierre de esta edición, la posibilidad de conseguir más bancas en la Legislatura. Era el premio consuelo, pero no menor para la alianza opositora que se quedaría con la mayoría legislativa.

LLaryora sumaba anoche el 42,59% de los votos contra el 40,06% de Juez. En tercer lugar figuraba Encuentro Vecinal Córdoba, con el 2,94%. Un dato no menor de la jornada electoral era que en la capital provincial, gobernada hasta ahora por Martín Llaryola, el peronismo alcanzaba un triunfo contundente que fue la base que sustentaba la conquista final.

Esto explica que 20 minutos después de las 22, el viceintendente de la Córdoba capital, Daniel Passerini, se parara sobre el escenario principal del búnker peronista y asegurara que "Hacemos unidos por Córdoba" estaba ganando la capital "con un triunfo histórico".

"Después de años de hundimiento, la gestión de Martín Llaryora levantó la ciudad y está haciendo que Martín pueda ser el próximo gobernador", sostuvo. Los festejos de esa sentencia fueron al ritmo del cuarteto, que rompió un clima de tensión que atravesaba al centro de convenciones del hotel Quorum.

El otro dato a tener en cuenta fue la baja participación de votantes ya que dijo presente en las urnas entre el 61 y 62% del padrón electoral, una cifra 10% inferior a la registrada hace cuatro años y la más baja desde el retorno de la democracia. También se contaban anoche unos 80 mil votos en blanco cuando la diferencia entre Llaryola y Juez era sólo de 40 mil votos. Estaban habilitados para sufragar en total 2.984.631 habitantes en las localidades de los 26 departamentos que incluye a quienes votan por primera vez, jóvenes de 16 años.

Massa retoma la agenda de París

El ministro de Economía, Sergio Massa, rubricará hoy los acuerdos individuales con Francia, España y Suecia, en el marco de la negociación de la deuda con el Club de París, según consignaron fuentes del Palacio de Hacienda.

Un portavoz ministerial consignó que "con estos países más Japón que firmará próximamente, tenemos todos los acuerdos para tener financiamiento directo para la Argentina por parte de los países que conforman el Club de París".

Massa convocó también para las 8:30 a una reunión de su gabinete para tratar las medidas que se van a adoptar en los próximos días, según consignaron voceros del Ministerio de Economía.

Insfrán sin freno, ganó por paliza en Formosa

Imparable. Insfrán sufragó en la mesa 713 de la Escuela de Frontera N° 6 'José Hernández' de Laguna Blanca, su localidad natal, distante a 140 kilómetros, en el norte provincial.

Con la contundencia que caracteriza su perfomance electoral en 40 años de democracia, que lo catapultó por siete periodos consecutivos al tope del Ejecutivo provincial, el polémico caudillo peronista de Formosa, Gildo Insfrán, obtuvo ayer otro triunfo rotundo que le garantiza otros cuatro años al frente de la Gobernación de la provincia norteña. Y fue paliza otra vez. Insfrán cosechó más del 70 por ciento de los votos lo que muestra que sigue sin tener en el horizonte una figura política en la oposición que pueda eclipsar su poder en las urnas. Juntos por el Cambio, que había acortado mucha distancia en las elecciones legislativas nacionales en 2021, esta vez quedó muy lejos con un muy magro desempeño en torno al 15% de los votos.

Insfrán, gobernador de Formosa desde 1995 perpetuará su poder al frente del Ejecutivo provincial al menos hasta 2027, lo que llevará a 32 años su mandato de manera ininterrumpida. Si se le suman los ocho años que fue vicegobernador, del '87 al '95, serían cuatro décadas al frente del poder local.

En 2019, la fórmula Gildo Insfrán - Eber Solís obtuvo el 70,6% de los votos. Cuatro años antes, el 73,2%, y en 2011, otro 70%. Por eso, este domingo electoral estuvo, otra vez, a pedir de boca del peronismo tradicional.

La fórmula ganadora de Insfrán no tiene secretos. En una provincia dónde el empleo público representa el 80 por ciento del empleo en blanco no hace falta mucho ingenio. Con el paso del tiempo, Insfrán aprendió y para él, las elecciones cada cuatro años son un trámite. No hizo actos partidarios, cierre de campaña, no se lo vio. Su campaña electoral se basó en los actos de gobierno, inaugurando centros de salud, la última semana entregando títulos de propiedad de tierras fiscales o su último tuit del jueves lo muestran otorgándole la personería jurídica a las iglesias evangélicas, un aliado electoral en la provincia. Se ocupó mas del cierre nacional de la fórmula presidencial del peronismo que de la elección local.

Frente a los cuestionamientos de la oposición por perpetuarse en el poder, Insfrán indicó que, en Formosa, el artículo 132 de la Constitución provincial 'habla de la periodicidad: dice que el gobernador y el vice durarán cuatro años en su función, podrán ser reelectos. La alternancia, en Formosa, la decide el pueblo', disparó.

A diferencia de Córdoba donde la participación tuvo una baja histórica, en Formosa hubo un amplio nivel de asistencia de entre 78% y 80%. Y ; el gobernador formoseño arrancó con una diferencia abismal contra sus competidores, el radical Fernando Carbajal y el empresario Francisco Paoltroni