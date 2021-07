La semana pasada la Argentina superó las 100 mil víctimas por coronavirus luego de casi un año y medio de pandemia, cifra que ubicó al país en el puesto 11 a nivel mundial en cantidad de decesos. Entre aciertos y errores, el Gobierno optó por una estricta cuarentena como principal estrategia hasta que comenzaran a llegar las primeras vacunas; sin embargo no pudo evitar este alto número de muertes. Para el secretario de Derechos Humano de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, a ese escenario inimaginable se llegó en gran parte por el rol que tuvo en la política doméstica Juntos por el Cambio.

“En todo momento la oposición cuestionó la medidas sanitarias que tomó el Gobierno, boicoteó las medidas de aislamiento y restricción”, argumentó el funcionario para lamentar que “hoy se indignan por los 100 mil muertos”. Pietragalla contextualizó sus dichos haciendo alusión a las marchas anti cuarentena convocadas por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a la campaña anti vacuna que protagonizó Elisa “Lilita” Carrió contra la Sputnik V al tratarla de “veneno”.

“Ya dije varias veces que si hoy tuvimos 100 mil muertos fue también por responsabilidad de miembros de la oposición que actuaron con una voracidad perversa”, sentención en diálogo con Radio 10. “Siempre veían de pegarle al gobierno para sacar algún rédito político de eso. Creo que es de una bajeza y de una miseria terrible, hoy la oposición está parada en ese lugar”, enfatizó. Con ese número de muertes por COVID-19, el país supera por algo más de un tercio al peor escenario que el gobierno previó al comenzar la pandemia. Y a nivel mundial, Argentina se ubica en el puesto 11 en cantidad de decesos.

Pietragalla Corti, uno de los principales referentes de La Cámpora, agregó que los referentes de Juntos por el Cambio “no miraron a la vida, al humano, al habitante, ni al ciudadano argentino”.

Pero vale aclarar que esas declaraciones no fueron tenidas en cuenta cuando el presidente Alberto Fernández lo envió a la provincia de Formosa para investigar las supuestas violaciones de los DD.HH a raíz de una infinidad de denuncias que surgieron en medio de pandemia de coronavirus. “No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia”, afirmó el Pietragalla Corti después de haber recorrido durante dos días el distrito gobernado por Gildo Insfrán, donde se denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades provinciales. Sobre una de las manifestaciones en la que la policía formoseña decidió reprimir, el secretario de DD.HH expresó un tibio repudio y denunció una “campaña de desprestigio” contra Insfrán.

Por otra parte, en la entrevista radial que brindó este domingo, Pietragalla se refirió a uno de los anhelos que persigue el kirchnerismo: modificar la Justicia. Para ello, el funcionario sostuvo que es clave un triunfo del Frente de Todos en las Legislativas que se llevarán a cabo el 14 de noviembre. “Tenemos que tener una buena elección, tener mayorías en el Congreso y poder cambiar las estructuras judiciales que tanto daño están llevando adelante en nuestra democracia”, sintetizó. Para el secretario de Derechos Humanos, “la exigencia de la sociedad avanza hacia un sentido”, mientras que “la Justicia se queda en el tiempo”.