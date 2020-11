A las 7 de la mañana ingresó un equipo sanitario por la calle Villate para hisopar a Alberto Fernández, a los pocos minutos ya estaba listo en el chalet de huéspedes de la Residencia de Olivos donde el Presidente cursó su aislamiento de 10 días, obligatorio por el protocolo sanitario ya que estuvo en contacto estrecho con un funcionario que dio positivo de COVID-19, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

7.15 Fernández había cumplido con el segundo hisopado. El primero se lo había realizado el martes 11 pasado, luego de conocerse que Béliz se había contagiado. Lo mismo hicieron los dos funcionarios que también compartieron el aislamiento presidencial en el chalet de huéspedes, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Prensa y Comunicación, el vocero presidencial Juan Pablo Biondi. Pasadas las 9, oficialmente se informó que el Presidente volvió a dar negativo en el test PCR, por lo que ya está habilitado para retomar su actividad habitual.

Con la firma del jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, y la número dos, Valeria Tagliapetra, Presidencia informó que Fernández “ha cumplido con el período de aislamiento social preventivo por haber sido contacto estrecho de un paciente SARS-CoV-2 positivo. Durante este período no ha presentado síntomas de enfermedad, siendo su evolución clínica absolutamente favorable. Se realizó un segundo hisopado de control, siendo el resultado negativo”.

“En función de lo mencionado, se decide la finalización del aislamiento social preventivo del señor Presidente, pudiendo reintegrarse a sus compromisos habituales cumpliendo con las normas sanitarias vigentes”, finalizó el comunicado.

Ayer confirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la conferencia de prensa que dio en Casa Rosada para anunciar el último aumento de los haberes jubilatorios por decreto, el primer acto oficial que tendrá el Presidente será tomarle el juramento al nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. La ceremonia está prevista para las 18.30.

La ceremonia adquirió importancia, porque el área es considerada vital para poner en marcha una solución política al problema de las tomas de tierras y reactivar la industria de la construcción, donde la arquitecta rosarina María Eugenia Bielsa no habría podido dar la talla que se esperaba. La oficialización de su reemplazo coincidió con el inicio del aislamiento presidencial y, la bienvenida presencial corrió por cuenta de Cafiero, que lo recibió en Casa Rosada el miércoles 12 de noviembre. Al otro día apareció su designación el Boletín Oficial, pero hasta la jura, no tiene habilitada la firma y -por lo tanto- su funcionamiento no es oficial.

Mañana viernes, el Presidente tiene previsto trasladarse a la localidad bonaerense de San Pedro, para asistir al homenaje de la Vuelta de Obligado, la batalla contra Francia y Gran Bretaña que se libró el 20 de noviembre de 1845 donde se espera que realice un discurso destacado. El suceso es controversial y los historiadores no se ponen de acuerdo acerca de si se trató de una gran gesta de reafirmación de la soberanía o un error estratégico, que finalmente cortó las alas del interior para comerciar en forma directa con las potencias de entonces, beneficiando solo a la provicnia de Buenos Aires. las provincias sus posibilidades.

A pesar de los diez días de aislamiento, Fernández estuvo muy activo. Continuó el contacto permanente a través de comunicaciones vía whatsapp con los ministros y reuniones que mantuvo con varios de ellos en forma virtual, además de hacer un seguimiento exhaustivo de la agenda oficial del Gobierno en materia judicial, por un lado el futuro de la Procuración General de la Nación y su candidato, el juez Daniel Rafecas, y la llamada Comisión Beraldi (por uno de sus integrantes), que él constituyó y ayer entregó las 700 páginas de las recomendaciones no vinculantes.

Además, envió el proyecto de legalización del aborto al Congreso, dio un mensaje a los militantes que se movilizaron al Congreso para defender el impuesto a la riqueza, realizó el seguimiento de los -todavía no firmados- acuerdos comerciales para que Argentina reciba las vacunas en una fecha que todavía está en discusión, analizó diariamente las conversaciones con la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que están a cargo de Martín Guzmán, y buscó apaciguar las críticas de la CGT al ajuste en marcha.