Luciana, la mamá del bebé de cuatro meses a quien los delincuentes arrojaron de un auto en movimiento, contó detalles del brutal episodio de violencia.

‘Lo tiraron con todo, como si fuese una bolsa‘, contó esta mañana a la prensa en la puerta del Sanatorio de la Trinidad, de Ramos Mejía, donde su hijo se encuentra internado en terapia intensiva aunque con buena evolución.

‘Lo único que querían era robar el auto, no les importaba nada, terrible...Yo les pedía por favor, que estaba el bebé y no lo podía desatar pero ellos se querían ir y arrancaron el auto y se lo llevaron‘, agregó la mujer, quien dijo que los asaltantes eran ‘muy jovencitos‘, de unos ‘diecisiete o dieciocho años‘.

Luciana contó que si bien los delincuentes arrojaron a su hijo en la silla de protección, éste estaba casi suelto, por lo que giró por la vereda y sufrió lesiones.‘Cuando lo tiran lo único que atiné fue correr a levantarlo, lo tiraron a pocos metros, él se queda abajo del auto, me agacho a sacarlo y salgo corriendo a los gritos para que me ayuden. Salieron todos los vecinos y con mi marido lo llevaron a la clínica porque la ambulancia no llegó‘, añadió la mamá del bebé.

Luciana contó que siempre cuando llega con su hijo de noche su marido sale a esperarla, aunque esta vez él no le atendió el teléfono entonces ella dio dos vueltas a la manzana e igual estacionó.‘(Los delincuentes) Venían caminando por la calle como dos ciudadanos normales, pero estaban buscando la ocasión, para mí fue al voleo, yo los vi venir de frente, estaban armados y después de que les doy las llaves del auto sacaron el arma igual‘, agregó.

Luciana denunció que la ambulancia nunca llegó al lugar para asistir a su hijo y se mostró indignada porque la foto de su bebé que, según dijo le sacó el subcomisario de la seccional segunda de Ramos Mejía, llegó a la prensa y fue difundida sin su autorización.

Sobre el estado de salud del niño, la mujer contó que tiene golpes en el lateral de la cabeza y atrás, aunque la tomografía computada a la que fue sometido esta mañana ‘dio bien‘. No obstante, aclaró que su hijo continúa internado en la sala de terapia intensiva y en observación.A raíz del hecho se inició una causa que quedó a cargo del fiscal de Instrucción 3 de La Matanza, Guillermo Bordenave.