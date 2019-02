Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, declaró ante los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli cómo era la relación de su marido con Néstor y Cristina Kirchner, hizo referencia a las enormes cantidades de dinero movilizadas e incluso señaló que a la ex presidente Muñoz la llamaba "La loca".

En su testimonio en calidad de arrepentida, Pochetti explicó que Muñoz renunció a su cargo como secretario de Kirchner en 2010, pero que siguió trabajando para el ex mandatario.

A continuación, algunos textuales de la declaración que fue glosada en el procesamiento firmado por el juez federal Claudio Bonadio:

"Luego que renunció (Muñoz) yo accedí a casarme con él porque pensé que él iba a tener más tiempo para dedicarle a la familia. Pero mi marido siguió yendo casi todos los días a Olivos a trabajar con Néstor Kirchner. Al menos era lo que él me decía. Puede ser que hasta se haya trasladado en vehículos oficiales, no recuerdo bien, pero eso siguió pasando. Al renunciar él siguió siendo el secretario de Kirchner pero sin que sea oficial, y lo hizo hasta el día de su muerte. Luego Muñoz dejó de ir a Olivos y creo que no trabajó para Cristina Fernández o por lo menos no me lo dijo. El jefe de mi marido era Kirchner".

En cuanto a la relación entre Muñoz y la ex presidente Cristina Kirchner, Pochetti aseguró: "Incluso sé que con posterioridad al fallecimiento de Kirchner (Néstor), Muñoz también debió viajar al Calafate. No sé qué relación tenía con Cristina. Daniel mucho no me contaba de su trabajo. Sé que le decía ´la loca´. Sin embargo, Cristina respetaba a Daniel, porque había sido la mano derecha de Kirchner".

Pochetti también habló de la holgura económica de Muñoz y su familia. "Para cuando vine a vivir con él a Buenos Aires, Daniel ya tenía inversiones inmobiliarias. Ese caudal de dinero fue creciendo. Nunca vi dinero en mi casa, esa es la verdad. Una vez le pregunté para qué tanto dinero, cuál era la necesidad, él me respondió que su jefe, el doctor Kirchner, siempre decía que había que ponerlo en ladrillos". Y agregó: "Sí puedo decir que teníamos un buen pasar económico. Nunca nos faltó nada".

En otro tramo de su testimonio, Pochetti se refirió a la enorme cantidad de dinero que manejaba Muñoz. Al respecto, reveló: "Llegó un momento en que Daniel no podía ocultarme más la situación, porque veía que todo el tiempo compraba una nueva propiedad. Ahí empecé averiguar y él me respondió que 'estaba poniendo la plata en ladrillos, que tenía que invertir, que tenía que poner la plata en ladrillos, como dice el Jefe'. Yo entendía que la plata venía de ahí. En realidad no sé si la plata era de Néstor o si la compartían. Es un secreto que se llevaron los dos a la tumba".

En su larga declaración, Pochetti también confesó que pagó una coima millonaria al juez federal Luis Rodríguez para que frenara la investigación sobre los más de 70 millones de dólares que su marido y otros testaferros habrían movido al extranjero. El soborno habría ascendido a 10 millones de dólares.

Sobre esto, Pochetti aseguró: "Mi marido les pagó al abogado Plo (Miguel Ángel, letrado de Muñoz) y al juez Rodríguez una suma importante de dinero. Me dijo que le había pagado 10 millones de dólares, para arreglar al Juez y a los abogados para que ellos me defiendan". A raíz de esta parte de la declaración, la Coalición Cívica amplió la denuncia contra Rodríguez y volvió a pedir su remoción del cargo.

