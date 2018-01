Un nene de 10 años sufrió una fractura cuando el tirante de una carpa se cayó sobre su cabeza por el fuerte viento. Se trata de Tomás, un chico del partido bonaerense de General San Martín que había viajado a San Clemente del Tuyú con su familia para pasar las vacaciones.

Qué pasó

Tomás y su familia llegaron al balneario Punta Ignacio y eligieron una de las carpas para pasar el día. Más tarde, el viento tumbó uno de los tirantes de la carpa que cayó de lleno sobre el pequeño. En el lugar también se encontraba su hermana, de 8 años.

"Nos dijeron que nos acomodáramos, elegimos la número 15 y cuando hicimos uso de la carpa vimos que el tirante estaba en la arena, se ve que durante la noche ya se había caído. Pasaron dos empleados del lugar, les dijimos que se había caído y lo colocaron en su lugar", explicó Gloria, madre de Tomás, en diálogo con el canal TN. "Una hora después estábamos sentados ahí, vino un vientito, que en la costa es normal, y se desplomó sobre la cabeza de él".

Aunque no perdió el conocimiento, su familia pidió inmediatamente hielo para calmarle el dolor y decidieron llevarlo al hospital de San Clemente. Allí comprobaron que Tomás tenía dos fracturas en el cráneo, por lo que decidieron trasladarlo a Mar de Ajó. "No nos quisieron dar absolutamente nada", dijo la madre del menor herido. "En ningún momento nos ofrecieron nada, nosotros decidimos llevarlo al hospital para no perder tiempo".

Después de 48 horas donde le realizaron estudios para descartar la presencia de un coágulo, comprobaron que Tomás estaba fuera de peligro y podía volver a su casa en José León Suárez, donde deberá hacer reposo por dos meses hasta que el hueso selle por completo.

Sin seguro

Según publica Infobae, mientras la mamá y la tía de Tomás se encargaban de cuidarlo, su abuela volvió al balneario a pedir la documentación del local y su seguro para accidentes. Sin embargo, la familia denunció que en el balneario, ubicado en Avenida Costanera y San Martín, les dijeron que estaban "exagerando" la situación, que ahí no contaban con seguro médico y que la habilitación del local era provisoria. También se negaron a entregar una factura que constate el alquiler de la carpa.

"Aparentemente es un lugar clandestino, no tienen habilitación, nada para estar funcionando. Si vos vas ahora al balneario está abierto como si nada hubiera pasado", denunció la madre.