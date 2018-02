En medio del paro que dejó sin bancos a todo el país en vísperas del fin de semana largo de carnaval, el secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo hizo una brutal amenaza al Gobierno: "¿Aguantan un mes o dos meses sin bancos? Se les incendia el país", afirmó y añadió que la de los bancarios es "una actividad que lastima".

"Estos tipos si se tienen que cagar una y mil veces en la ley lo van a hacer, porque no tienen ningún problema", dijo Palazzo en la asamblea que se llevó a cabo en la casa centrar de un banco privado. Instantes después, añadió con tono amenazante que no se va a "poner nervioso" y que no tiene miedo "ante el poder del sistema financiero", antes de sostener que no va a negociar "lo que no tenemos que negociar".

Palazzo encabezó este viernes un paro que dejó a los usuarios del sistema financiero sin bancos por cinco días, al sumarse a los feriados del carnaval. Así, quedó en duda el abastecimiento de billetes en los cajeros, que se da por descontado que no podrán satisfacer la demanda hasta el miércoles, cuando sean reabastecidos.

El paro del viernes fue realizado en rechazo al aumento del 9% ofertado por las cámaras empresarias en el marco de las negociaciones salariales. El conflicto, que representa una paritaria "testigo" por su cobertura y alcance nacional, reviste de sumo interés para la Casa Rosada en su plan de contener los reclamos salariales en torno al 15% anual. "La propuesta del 9% de aumento está muy alejada de la realidad inflacionaria. Creemos que se trata de un acto provocativo", dijo Palazzo ayer.

Los bancos públicos y privados enviaron correos electrónicos a sus clientes en donde recomiendan retirar dinero en supermercados y comercios adheridos a la red "Extra Cash".

La Bancaria anunció que de no haber mejoras de parte de las empresas en las próximas semanas volverán a realizar paros nacionales para los días 19 y 20 de febrero.

Palazzo, uno de los sindicalistas más opositores a la Casa Rosada y aliado del camionero Hugo Moyano, atribuyó el escueto 9% de aumento salarial a la intención de Mauricio Macri de enfrentar a los gremios díscolos y reducir el costo laboral de la economía.