El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 analizó durante todo el día qué efectos puede tener sobre el juicio previsto para el próximo martes el pedido que le hizo ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que en "carácter de urgente" le envíe toda la causa de la obra pública en la que está acusada la ex presidente Cristina Kirchner.

La decisión era enviar toda la documentación y suspender el proceso hasta que el máximo tribunal la devuelva. Pero los jueces del TOF 2 Jorge Gorini y Andrés Basso –Rodrigo Giménez Uriburu está de licencia esta semana e iba a regresar el lunes próximo para el juicio- no lo firmaron y se espera que la resolución la tomen mañana, según le dijeron a Infobae fuentes judiciales.

Los motivos del retraso fueron dos: uno que el juez Basso estuvo toda la mañana y hasta la primera hora de la tarde en el juicio oral a Carlos Telleldín por el atentado a la AMIA y que la Secretaría Penal de la Corte estuvo abierta hasta las 16:30 horas. Y el segundo que el tribunal quiere conocer el pedido del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que le solicitó a la Corte que el juicio comience el martes.

Si nada cambia, el tribunal mañana suspenderá lo que iba a ser el primer juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner que junto a otras 12 personas está acusada por las presuntas irregularidades con las que el empresario Lázaro Báez recibió 52 obras públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Según la imputación, las obras no se terminaron o se pagaron sobreprecios. Junto con la ex mandataria están acusadas otras 13 personas, entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios de vialidad nacional.

Si la suspensión se concreta, no se fijará una nueva fecha de juicio hasta tanto la Corte devuelva el expediente ya que la resolución tendrá efectos sobre el caso. El máximo tribunal no tiene plazos para resolver.

"Sin la causa para el primer día de juicio, ¿qué acusación se les lee a los imputados?", se preguntó retóricamente una fuente para graficar la imposibilidad del comienzo del juicio ante el pedido de la Corte Suprema.

Ante el pedido de la Corte, esta mañana el fiscal del juicio, Diego Luciani, y la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) -ambas querellantes en la causa- pidieron que el juicio comience el martes.

El fiscal sostuvo que a la Corte se pueden mandar fotocopias o la digitalización de la causa y que los planteos no tienen un efecto que provoque la suspensión del caso. "Saben que eso no es posible. Y cuando la Corte pide algo no se le puede decir nada, ni poner plazos ni condiciones. La expectativa es que la Corte resuelva con celeridad", respondieron en el tribunal.