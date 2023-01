Ciro Pertossi, uno de los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, rompió el silencio y aclaró que él “frenó la patada” cuando vio que la víctima estaba en el piso. El imputado señaló un video que lo complica y aclaró que “no le pegó”.

Tras la declaración de Máximo Thomsen este lunes, Ciro Pertossi rompió el silencio y habló de uno de los videos que lo ubica en la escena del crimen. El imputado señaló con un puntero el momento en el que aparece al lado de Fernando Báez Sosa y allí indicó que “frenó la patada” y no le pegó en la cabeza, tal como lo acusan.

Durante la decimosegunda audiencia del juicio que se desarrolla en los tribunales de Dolores, Ciro Pertossi habló por primera vez y buscó correrse de la escena del crimen. El acusado aseguró que cuando Fernando está en el piso, él frena la patada y se salió del lugar.

El video al que hizo referencia es el siguiente:

Con respecto al mensaje que envió después del asesinato de Fernando Báez Sosa: “De esto no se habla”. El acusado aseguró que fue porque en Villa Gesell había mucha gente de Zárate veraneando y no quería que sus padres se enteraran de lo que había pasado. Además, durante su declaración prefirió no contestar preguntas de la Fiscalía y de la querella.

