Bronca sin resignación. Carina Funes, esposa del sanjuanino Cayetano Vargas (uno de los tres comprovincianos que tripulaban el submarino), fue durísima con las autoridades y pidió justicia divina porque "no creo en la del hombre".

El nombre San Juan no es lo único que unía al submarino siniestrado con esta provincia. Su historia siempre tuvo un fuerte arraigo sanjuanino. Su primer viaje fue comandado por un marino nacido en estas tierras. También exhibía orgulloso la insignia que este hombre y su hermano habían diseñado con referencias huarpes y el Escudo de San Juan. Y, en el otro extremo de esta historia negra, entre las 44 víctimas de la tragedia que volvió a golpear al país hay 3 sanjuaninos cuyos familiares coinciden en una cosa: el sentimiento que los une es la devastación ante la evidencia, monstruosa y definitiva, de la muerte de sus seres queridos.



Entre los deudos, una de las primeras personas que se expresaron ayer pocas horas después del hallazgo del submarino fue Luisa Rodríguez, madre del sanjuanino Ricardo Gabriel Alfaro, uno de los 44.



"Estoy devastada", le dijo la mujer a DIARIO DE CUYO. "Quiero saber qué pasó. A dónde iban y para qué. Ahora hay que investigar por qué se hundió", agregó. Rodríguez reveló que terminó de convencerse de que habían encontrado el ARA San Juan recién con el parte oficial que emitió la Armada. "Siento que me destruyeron la vida a mí también -dijo-. Siempre recordaré a mi hijo como una persona servicial que amaba su carrera, por la que dejó hasta su vida".



El sentimiento desolador atravesaba ayer a todos los familiares de los sanjuaninos.



Carina Funes, esposa del malogrado Cayetano Vargas, llevó al extremo la expresión de su dolor en las redes sociales. Vía Facebook, envió un mensaje durísimo contra el Gobierno nacional. "Un año nos hicieron sufrir, nos manosearon", escribió. Y fue más allá en su pedido de justicia para determinar responsabilidades: "Dios bendito, te pido justicia por ellos, porque los dejaron. No voy a parar hasta ver a esos responsables arrastrarse. No creo en la Justicia del hombre, porque con plata se tapa todo. Espero pronto la justicia divina, ya que no hubo milagro".



Otro familiar del sanjuanino Vargas, su hermana Belén, también habló con este diario. "Estamos confundidos y devastados. Todo se acabó", empezó diciendo en la charla, en sintonía con lo que expresaban los demás allegados a los tripulantes de esta provincia.



"Estamos consternados, no lo podemos creer -agregó Belén, muy poco tiempo después de haberse confirmado que habían detectado los restos del submarino a casi un kilómetro de profundidad-. No estamos en condiciones de decidir qué vamos a hacer. En este momento estamos todos reunidos alrededor de la tele para ver qué pasa y atentos a los comunicados que nos llegan desde la Base Naval. Desde el viernes a la noche que nos dijeron que existía la posibilidad del hallazgo, pero nosotros estábamos cansados de las posibilidades que terminaban en piedras o buques viejos. Es por eso que decidimos esperar a que nos informaran lo que pasó".



En el enorme arco del dolor también se ubica otro sanjuanino, el exmarino Carlos Zavalla, quien ayer mantuvo un tono más optimista desde el hallazgo. En todo momento repitió ante los medios nacionales de comunicación que todo indicaba que los 44 no habían sufrido una agonía larga, sino que habían fallecido "de forma instantánea".



Zavalla lo decía desde su experiencia, algo que tiene de sobra. Este sanjuanino fue el encargado de ir hasta Alemania cuando terminaron de fabricar el submarino y traerlo al país, en calidad de comandante. Y él mismo y su hermano diseñaron el escudo del sumergible, con puras marcas sanjuaninas.



"Yo estoy tranquilo porque por fin fue encontrado nuestro submarino, y con esto se aclara todas las dudas y las intrigas que se había barajado", le dijo ayer a este diario, en referencia a las hipótesis de secuestro y hasta bombardeo que estuvieron circulando el año que estuvo desaparecida la nave.



"Eso le hace muy bien a los familiares -se explayó Zavalla-. Era necesario para ellos elaborar su duelo. Es una etapa fundamental para seguir con sus vidas y su dolor, sabiendo dónde están los tripulantes. Sé que el buque está entero, y eso ayuda. Fue una búsqueda compleja y hubo perseverancia. Además, creo que Dios ayudó".

