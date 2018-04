Huidiza. La Loxosceles laeta es un arácnido huidizo y de hábitos nocturnos. No le agrada la luz por lo que suele habitar en ambientes oscuros.

El Instituto Biológico "Dr. Tomás Perón" de la ciudad de La Plata elaboró el primer lote de suero contra la picadura de la araña Loxosceles laeta, también conocida como "araña de rincón" o "de los cuadros", que será distribuido a los distintos centros antiponzoñosos de la provincia, informó recientemente la cartera de Salud bonaerense.



Para poder producir el "antiveneno" (antídoto), los científicos del departamento Sueros Hiperinmunes tuvieron que recolectar unas 400 arañas en un edificio abandonado de la ciudad de Azul, en Buenos Aires.



Desde entonces, el proceso de producción llevó dos años entre la cría en cautiverio, la elección del método para extracción del veneno y la puesta a punto para la elaboración del producto. El laboratorio se convirtió en la segunda institución pública del país en producir el antiveneno, y si bien los casos registrados en la provincia no son numerosos, la lesión provocada por el arácnido puede traer graves consecuencias para la salud de la persona afectada.



"Hasta ahora existía un solo organismo estatal capaz de producir este antiveneno, el Instituto Malbrán", destacó el director provincial del Laboratorio, Duilio Fagnani, quien explicó que "el Instituto Biológico, a través de la Red de Centros Antiponzoñosos, distribuye en forma gratuita los sueros contra las picaduras de diferentes especies de arañas y mordeduras de ofidios".



La araña Loxosceles laeta, una de las especies venenosas y potencialmente peligrosas que habitan en Sudamérica, miden unos tres centímetros, son de color marrón grisáceo y se localizan en lugares secos, poco ventilados y con escaso aseo, como por ejemplo la parte posterior de los cuadros, roperos o el fondo de baúles y cajones a los que se les da poco uso.



Desde la cartera sanitaria, explicaron que su picadura provoca desde daños en la piel "que de no recibir tratamiento oportuno puede generar la necrosis del tejido", hasta un cuadro cutáneo-visceral que destruye los glóbulos rojos e insuficiencia renal aguda con eventual derivación en una falla multiorgánica y concluir en la muerte de la persona afectada.



En tanto, respecto al tiempo que debe transcurrir entre la picadura y la aplicación del suero, los especialistas del Laboratorio explicaron que "no hay un período específico, pero cuánto más rápido se aplique es mejor, ya que el efecto del veneno del arácnido en la persona es relativo al organismo y al tipo de herida producida".



En la provincia funcionan 22 Centros Antiponzoñosos y es Bahía Blanca la ciudad con más casos de picadura de loxosceles laeta, según indican las estadísticas oficiales. En caso de picaduras, se puede obtener orientación en la línea gratuita 0-800-222-9911 o al (0221) 421-093 del Centro Provincial de Referencia en Toxicología de la provincia de Buenos Aires (Ceprotox). Télam

En La Rioja



En octubre pasado, una suboficial de la Policía de La Rioja murió en un hospital después de ser picada por una araña del rincón. También es conocida como araña violinista, por su aspecto y diseño, como el dibujo de un violín. Su efecto es 10 veces más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico.

En Mendoza



En 2017, treinta y seis personas fueron atendidas en el hospital público Teodoro Schestakow (en la ciudad mendocina de San Rafael) tras haber sido mordidos por alguna de las dos especies de arañas venenosas que habitan esta región. Unos 22 casos fueron por viudas negras. La araña de los rincones lo hizo con 14.