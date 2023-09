Después de las elecciones municipales que se realizaron en comunas de cuatro provincias, en los próximos domingos de septiembre se movilizarán 5.312.472 votantes para elegir gobernador por los próximos cuatro años. Con posibilidades de una reelección y el antecedente de una PASO bisagra, Santa Fe, Chaco y Mendoza irán a las urnas.

En dos de las tres provincias que irán a los comicios, el oficialismo peronista perdió en las instancia primaria. En Mendoza, el distrito restante, Juntos por el Cambio se partió pero el radicalismo -que se presentó conservó el sello Cambia Mendoza- se impuso en las PASO. Cuando fueron a votar a presidente, solo en Chaco ganó una alternativa distinta a Javier Milei: el más votado (con 34,67% de los votos) fue Sergio Massa.

¿Cómo impactará el resultado nacional en lo que resta de campaña provincial? ¿Qué efecto tendrán las últimas elecciones municipales? El 10, el 17 y el 24 de septiembre estos interrogantes se saldarán en las urnas en tres distritos que representan el 14,83% del padrón electoral argentino, cuyos resultados pueden reinterpretarse a nivel nacional y significarán una plataforma que impulsará al que resulte gobernador electo.

El 16 de julio, fecha en que se realizaron las PASO en Santa Fe, la flamante creación del frente Unidos para Cambiar Santa Fe tuvo que superar un desafío más urgente que el del resultado electoral: determinar quién iba a contar con el liderazgo del espacio. La respuesta del electorado santafesino fue contundente, volcándose por el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro por encima de la senadora nacional Carolina Losada (quien vinculó a su compañero de coalición con el narcotráfico) y la referenta del socialismo provincial Mónica Fein.

En total, la alianza opositora se quedó con 35,95% de los votos, muy por encima del 15,93% del oficialismo provincial, que escogió el nombre de Juntos Avancemos como sello local. En unas primarias de cuatro candidatos, el dirigente ungido por el gobernador Omar Perotti, Marcelo Lewandowski (ex periodista y actual senador nacional), será el competidor del peronismo en las generales, en donde están habilitados a votar 2.818.280 santafesinos.

Por detrás corren otros dos candidatos que no alcanzaron los 2% pero superaron la barrera de las PASO: la socióloga y dirigente del Partido Obrero Carla Deiana y el abogado Edelvino Luis Bodoira. Este último es el principal interrogante, porque pese a no contar con el respaldo de Javier Milei bautizó a su sello como Viva la Libertad y reproduce la agenda libertaria a nivel local. Considerando el 35,29% que sacó Milei en Santa Fe, ¿Bodoira podrá acercarse al doble dígito? En ese caso, y aún más importante, ¿de dónde obtendrá esos votos?

Además de la gobernación, el próximo domingo 10 de septiembre se ponen en juego 46 intendencias, 19 bancas de senadores provinciales, 50 de diputados santafesinos y miembros de los Consejos Deliberantes. El municipio de Rosario es el principal centro de atención por dos condiciones: es -por lejos- el distrito más populoso de la provincia y contará con sólo dos candidatos. El actual intendente Pablo Javkin (Unidos para Cambiar Santa Fe) buscará reelegir frente a una apuesta joven del peronismo local, Juan Monteverde (Juntos Avancemos).

58,36%: la cifra de participación electoral en las PASO provinciales es una de las estadísticas que el oficialismo chaqueño, encabezado por Jorge Capitanich, buscará cambiar. El actual gobernador, que compite por su cuarto mandato, derrotó al radicalismo en el 2007 e inició un camino de hegemonía del peronismo en la provincia que en este 2023 puede cambiar, luego de que Juntos por el Cambio encabece las primarias con 42,41% de los votos contra el 37,30% del justicialismo.

A pesar de que Capitanich fue el candidato individual más votado, el arquitecto y el legislador provincial Leandro Zdero superó una competitiva PASO y lleva adelante una campaña con hincapié en las fragmentaciones del oficialismo, que se expresa en los ocho candidatos que alcanzaron en total la instancia de las generales. Sin embargo, necesita dar un golpe inmediato: en Chaco hay balotaje -dispuestos para el 8 de octubre- y el escenario de divisiones le ofrece mejores perspectivas que un mano a mano con el ex jefe de Gabinete nacional.

Detrás de ellos, los dos candidatos más votados fueron el actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez (8,86%), y el ex vicegobernador del propio Capitanich, Juan Carlos Bacileff (4,34%). En séptima posición aparece Domingo Peppo (1,66%), ex gobernador peronista y actual embajador en Paraguay. Hasta abril de este año, no estaba confirmado que estos dirigentes no formen parte del armado electoral del oficialismo y sus trayectorias tienen puntos de contacto con la del gobernador. La fragmentación puede costar cara, pero deberán asumir una posición en un eventual balotaje entre el peronismo y Juntos por el Cambio.

Los tres candidatos restantes son el representante del Frente de Izquierda-Unidad, César Germán Báez, y dos agrupaciones que se referencian con el liberalismo: el empresario textil Alfredo "Capi" Rodríguez (La Libertad Avanza, 2,69%) y el senador nacional Eduardo Aguilar (Libertarios en Acción, 1,73%). En la provincia, las primarias escogieron en segundo puesto a Javier Milei como presidente por encima de los candidatos de Juntos por el Cambio: 28,81% a 26,55%.

Los 1.001.813 chaqueños habilitados a votar escogerán el 17 de septiembre además 69 intendentes (aunque no en Resistencia, donde se elegirá el 5 de noviembre) y 16 diputados provinciales.

Lejos de interpretarse como una derrota, los resultados electorales las tres veces que los 1.492.379 mendocinos habilitados para votar fueron a las urnas sumaron sucesivos reveses para el oficialismo. Primero, en las PASO provinciales, donde Omar De Marchi, dirigente del PRO que rompió con Juntos por el Cambio, lejos de posicionarse como una experiencia marginal quedó en segunda colocación con el 23,32% de los votos.

Posteriormente, en las primarias presidenciales, donde Javier Milei sacó el 44,8% en la provincia, que tenía un representante del oficialismo mendocino dentro de las fórmulas presidenciales: Luis Petri, como vice de Patricia Bullrich (JxC llegó a los 28,24%). Finalmente este último domingo, en los comicios a intendentes, donde el peronismo ganó en seis de los siete municipios que se pusieron en juego. El restante, San Carlos, se decidió como jefe comunal por Alejandro Morillas, quien dio un paso al costado de la coalición del oficialismo provincial.

Pese a la derrota en los siete municipios, Alfredo Cornejo continúa siendo el principal favorito. Además de su trayectoria como ex gobernador, senador nacional y referente político del actual mandatario, Rodolfo Suárez, encabezó la lista de Cambia Mendoza que alcanzó los 49,02% en las PASO. Resta por ver el impacto electoral a favor de De Marchi pero también del peronismo, representado por Omar Parisi -ex intendente de Luján de Cuyo-. Los restantes candidatos que superaron el 4,5% fueron dos sub-40: Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde).

El 24 de septiembre se definen gobernador en la provincia, pero también la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y el Senado mendocino. Por su parte, tendrán elecciones municipales (intendente y concejales) Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín.