El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (PRO), con acuerdo de la mayoría de los bloques, firmó ayer la resolución por la cual dispuso la eliminación del sistema de canje por dinero de pasajes asignados a los legisladores nacionales, y estableció un nuevo concepto de gastos de movilidad.



Desde el 1 de mayo se le otorgarán a los 257 diputados nacionales 10 pasajes aéreos o terrestres, a su nombre con vencimiento mensual y, además, se les dará la opción de optar por cuatro alternativas para cubrir los gastos de movilidad.



La primera es un monto de 30.000 pesos mensuales; la segunda, 20.000 pesos y 30 tramos terrestres innominados; la tercera 10.000 pesos y tramos aéreos innominados, y la cuarta, 12 tramos aéreos innominados y 20 tramos terrestres innominados.



En cuanto al monto de movilidad será no remunerativo y se actualizará tomando en cuenta la variación del precio del litro de nafta Premium.



Por otra parte, los tramos aéreos innominados serán emitidos únicamente en el formato de ida y vuelta hacía un mismo destino, y no como es actualmente, que se otorgan tramos para ser utilizados en forma independiente.



La decisión fue adoptada tras la polémica generada por el uso del mecanismo de canje de pasajes por dinero en efectivo.



Actualmente cada uno de los 257 diputados recibe 40 tramos de pasajes mensuales (20 aéreos y 20 terrestres) y en el caso de no utilizarlos o de tener sobrantes, pueden canjearlos por dinero a una cotización aproximada de 1.300 y 600 pesos, respectivamente.



Así, si un diputado devolvía los 40 tramos se podía alzar con un ingreso mensual adicional de aproximadamente 40.000 pesos, situación que se daba mayoritariamente entre los representantes de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, que pasaban así a percibir un sobresueldo. Télam

