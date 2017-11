*La reforma impositiva aplicará modificaciones en aportes y contribuciones a la seguridad social, a las Ganancias corporativas y personales, al IVA, a los débitos y créditos bancarios y a los combustibles, además de eliminarse el gravamen a la Transferencia de Inmuebles.



*La propuesta reduce a cero los gravámenes a celulares, televisores (17%), monitores, autos de gama media (con valor entre $380 y $ 800 mil pesos, un 10%) y motos de gama media ($70 mil a $ 140 mil). A su vez sube a 20% la alícuota para aeronaves, barcos (mayores a $430 mil) y motos de alta gama (mayores a $140 mil).



*Se amplía la base del IVA para los servicios digitales prestados por empresas del como Nexflit . Incluye acceso o descarga de video, música, juegos u otros contenidos consumidos en el país.



*También reducir en un plazo de cuatro años la alícuota del impuesto a las ganancias de 35% a 25% para ganancias que no se distribuyan.



*La reforma también contempla un régimen de devolución acelerada de saldos de IVA para inversiones de largo plazo que subsane la distorsión que actualmente genera el impuesto.



*Implementación gradual (en cinco años) de un Mínimo no Imponible (MNI) para contribuciones patronales, con el cual los primeros $12.000 de remuneración bruta no pagarían estas contribuciones. Esta medida ataca directamente el costo extrasalarial enfoncándose a atender la informalidad de los sectores de ingresos más bajos .



*Aumento gradual hasta 100% el porcentaje del ICDB (incentivos a la concentración geográfica) que pueda pagarse a cuenta de ganancias.



*Se trabaja en acuerdos con las provincias para que reduzcan gradualmente las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos.



*Gravar la mayor parte de las rentas financieras actualmente exentas, con tasas del 15% para las colocaciones en UVA/CER/moneda extranjera y 5% para las colocaciones en pesos, con un mínimo no imponible para preservar a los pequeños ahorristas.



*Eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) e introducción de un impuesto a la ganancia de capital realizada con la venta de inmuebles no destinados a casa-habitación. Esta baja será compensada con un gravamen del 15% de Ganancias del Capital por la venta de una segunda vivienda.



*Desincentivar el consumo de productos perjudiciales para la salud a través del aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y bebidas con azúcar agregado como lo aconseja la Organización Mundial de la Salud.



*Modificación del impuesto a los combustibles para que este dependa de la cantidad de dióxido de carbono emitido. El impuesto afectará al principio a combustibles líquidos y de 2020 en adelante se aplicará también sobre gas natural, GLP y carbón.