Al opinar sobre la posible ampliación de Juntos por el Cambio, Elisa “Lilita” Carrió cuestionó este domingo la postura que viene teniendo en el marco de la interna del espacio Mauricio Macri, al considerar que “está haciendo daño” porque “su lado oscuro está jugando para que pierda” la coalición opositora en las próximas elecciones nacionales.

“Todos los ex presidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda: le pasó a Menem con Duhalde, a Alfonsín. En la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros. De ahí que va a haber candidatura mía para tratar de unir en la amplitud”, advirtió la líder de la Coalición Cívica.

Durante una entrevista para el programa Otra vuelta más, para el canal TN, la ex diputada evitó referirse directamente a las conversaciones que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viene teniendo con el mandatario cordobés, Juan Schiaretti.

“Yo no hago política estratégica por los medios. Yo no hago ruido. Todo va a terminar bien. Quien construyó Juntos por el Cambio con gran amplitud y destruyó el prejuicio entre el radicalismo y el PRO, fui yo. Ahora, yo no me meto en la mesa de Juntos por el Cambio, porque no me voy a ir a discutir con un puntero que ahora es presidente del PRO como (Federico) Angelini”, explicó.

En este sentido, Carrió remarcó que ella es consciente de que “viene un año negro para la Argentina” y que la coalición necesita avanzar con “una alianza mayor” con “gente valiosa del peronismo que se puede incorporar”.

“Porque, además, ese era el criterio de Macri. Ahora, a Mauricio yo lo conozco mucho y lo acompañé hasta el final. Cuando él estuvo solo, la que estuvo con él fui yo. Mauricio tiene un lado claro y otro oscuro, el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio, a tal punto de que Etchevehere es el candidato de Milei en Entre Ríos”, señaló.

Al ser consultada específicamente sobre las negociaciones con el cordobés, respondió: “El PRO, que es el que está generando todo el conflicto, tiene que reunir a su junta y decidir, porque la apertura con Schiaretti me la pidió Mauricio Macri, de la apertura con (el diputado José Luis) Espert también hablaba él, ahora no. ¿Qué quiere? ¿Que pierda Patricia (Bullrich)?”.

En este sentido, la referente de JxC también se preguntó si, en el caso de que la interna del frente en las PASO las gane la ex ministra de Seguridad, el ex jefe de Estado “será la Cristina Kirchner de ella”.

“Yo lo que digo es que está haciendo daño. Que pare y que garantice la unidad. Cuando yo tuve que perder, me callé, dije ‘voten a cualquiera de los candidatos que van a hacer mi rol en la campaña’. Pero sin una garantía de unidad, de amplitud, de generosidad y de control de transparencia….”, remarcó.

No obstante, Carrió aseguró que el espacio opositor “no se va a romper” porque “hay dos tercios” de sus integrantes que están “de acuerdo”, pero insistió en que “tiene que haber una reunión del PRO, que es el partido que llevó a Juntos por el Cambio a este desastre”.

“Macri va a votar en contra (de la incorporación de Schiaretti), pero también lo van a hacer con Espert. Es el mantenimiento del poder en el fútbol y también en la Argentina. Cuando uno tiene mucha ambición de poder, no para”.

Por último, la dirigente opositora consideró que el ex presidente decidió no competir este año por una candidatura “porque no ganaba, y eso también le pasó a Menem, porque si hubiera tenido el 60% de legitimidad, hubiera vuelta a reformar la Constitución”.