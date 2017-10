Luego de su desafuero, Julio De Vido se presentó en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenido a disposición de dos jueces: Ariel Rodríguez y Claudio Bonadio, quienes lo investigan por causas diferentes.



Al entrar a tribunales, el exministro dijo, irónico: "Mándenele un champagne a la doctora Carrió". Sucede que la diputada fue, históricamente, quien denunció al funcionario kirchnerista.



Elisa Carrió no dejó pasar la oportunidad para responderle. "Que no me manden, porque no tomo alcohol", aseguró en Twitter.



Luego, la diputada redobló la apuesta y posteó: "Donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia".



De Vido se encargó de que su mensaje para Carrió llegara fuerte y claro. Cuando entraba a Comodoro Py notó que había algunos periodistas cerca. Ahí fue cuando, a los gritos, envió su pedido.