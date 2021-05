A través de sus redes sociales, Elisa Carrió anunció que fue inmunizada contra el COVID-19. “¡Lo logré! Me vacuné primera dosis de AstraZeneca. Tengo 64 años y comorbilidades. Estoy dentro de todo el marco legal. Así que estoy feliz”, aseguró en un video. Además, se mostró contenta por no haber recibido la Sputnik V: “No me vacuné con la vacuna de un laboratorio ruso porque (Vladímir) Putin es un dictador. Cumplí con mis principios”.

Por otra parte, la exdiputada nacional compartió su optimismo ante la situación sanitaria en Argentina. “Aunque haya enormes errores, quiero que sepan que para septiembre vamos a estar bien”, destacó.

Recientemente en una entrevista concedida a Radio Continental, Lilita aseguró que el oficialismo y la oposición deberían encontrar puntos de acuerdo en un contexto tan hostil. “Hay que bajar los decibeles de la confrontación. La angustia ya es muy grande, y si le sumamos las peleas de los políticos y los encontronazos hacemos una situación realmente desesperante”. Y añadió: “Yo soy dura en materia de corrupción, pero uno tiene que saber los momentos”.

Para la líder de la Coalición Cívica este es un momento en el que la gente está obligada a ser paciente, mientras que los dirigentes deben tener templanza. “En mi caso, que tengo una voz potente en la Argentina, no puedo excederme”, reflexionó.

Dejando atrás la intransigencia que la caracteriza, Carrió explicó porque no critica la gestión que hizo el Gobierno durante la pandemia. “Yo no soy golpista. No quiero confrontar con nadie, quiero que todos nos calmemos. Yo no puedo hablar fuerte en momentos tan dramáticos para la Argentina. Después, ya se verán las incompetencias”, remarcó.

Ese tono conciliador lo dejó de lado cuando se refirió a las vacunas: “Se cometió un error garrafal, cada muerto que existe es por falta de dosis. Pero lo importante es saber que vamos a salir porque si no se le cierra el futuro a todo el mundo, en especial a los jóvenes que se quieren ir del país”.

En ese sentido, cuestionó cómo el Poder Ejecutivo administra el confinamiento y subrayó que “falta ponerse en el lugar del otro”. “No es lo mismo 3 días de cuarentena que 10. (...) Hay que tener menos restricciones porque un 20% vive de la changa, del trabajo informal”, apuntó.

Para la exdiputada, las urnas serán las que califiquen al oficialismo. Y, pensando en las próximas elecciones legislativas, manifestó que hará el “sacrificio” de “volver al Parlamento” para alcanzar la unidad y el equilibrio. “Tengo diálogo con todos, con personas muy cercanas a (Mauricio) Macri también. Además, hay que incorporar al peronismo republicano, es la etapa que viene”, concluyó sobre una posible reorganización de Juntos por el Cambio.