Elizabeth Gasaro participó de un programa radial y habló de Lázaro Báez, quien está hace más de 4 años detenido, y contó por qué su defendido debería abandonar el penal de Ezeiza para ir a cumplir prisión domiciliaria en su casa del barrio Ayres del Pilar.

La entrevista se desarrolló en base a tres puntos: las causas de Báez, las críticas a la Justicia y como alguien puede pasar de empleado bancario a multimillonario con más de 1500 propiedades.

Elizabeth Gasaro, abogada defensora de Lázaro Báez.

Pero sin dudas la declaración que más sorprendió fue la que vino después de la frase "les voy a pasar un dato de esto que no debería decir", y estaba vinculada a la intimidación que dice sufrir Lázaro Báez diariamente: "Estos cuatro años fue torturado en la cárcel. Se ocuparon de ir todos los días a decirle que se arrepienta, que piensen bien en sus hijos y sus nietos. Le decían todos los días cuales eran los movimientos de su familia".

Las declaraciones más importantes sobre los 3 ejes de la entrevista:

Causa de Báez: Lázaro tenía la causa principal que es la Ruta del Dinero. Tuvo un cese de la prisión preventiva por el tiempo prolongado de prisión.

Planteamos la excarcelación y el tribunal dispuso la excarcelación pero con una caución de imposible cumplimiento. Apelamos esa caución porque nos resultaba imposible de pagar.

Lo que estamos discutiendo ahora es que él tiene una prisión domiciliaria firme que está vigente desde el 18 de marzo. El tribunal se toma su tiempo.

Crítica a la Justicia: Lo más importante es la negligencia del poder judicial. Acá lo que hay que exigir es que se cumpla la ley como establece el código. El señor Báez hace 4 años que está detenido y el tribunal se tomó el fin de semana.

Los jueces no pueden imponer una prima o caución de imposible cumplimiento, el código lo prohíbe. Si la justicia no quiere que se fugue, que no se iba a fugar.

Si Báez hubiese sido otra persona ya estaría en libertad. Yo estoy segura que la causa fue armada.

Exitoso empresario: Su enriquecimiento se explica porque tiene una trayectoria en la obra pública. Él ha hecho un buen trabajo respecto de la obra pública.

Acá una persona tiene que ser juzgada y condenada, a parte de la condena social. Si el señor Báez cometió un delito que lo decida la justicia.