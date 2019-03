Atento Macri. El eje del operativo clamor para la candidatura de CFK tiene de coprotagonista -sin nombrarlo- al Presidente. La grieta suma votos.

El mensaje es contundente y se replica en afiches y pintadas que comenzaron a poblar las calles de Buenos Aires y que tendrán su correlato en las redes sociales: ‘Ella le gana’. Se trata del primer operativo clamor para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidente en octubre y que ayer se puso en marcha oficialmente desde Plaza de Mayo. Y en pocas horas la campaña se volvió en trending topic en las redes sociales.



Los afiches con la escueta leyenda ‘Ella le gana‘ no necesitaba de mayores explicaciones. De más estaba aclarar quién es ‘ella‘ y a quién le gana.

En la práctica la campaña vio la luz el lunes en la ciudad de Buenos Aires que amaneció empapelada con el primer afiche que no tardó en viralizarse. Mientras tanto, Cristina sigue guardando silencio sobre su futuro político, una estrategia que pone nervioso al oficialismo y los peronistas no K pero que le sigue sumando votos en todas las encuestas que la muestran cabeza a cabeza con Mauricio Macri.



Lo que no es sorpresa es dónde surgió el operativo clamor por CFK. Lo puso en marcha el Frente Patria Grande, que encabeza el dirigente Juan Grabois, amigo y principal vocero del papa Francisco en Argentina. ‘No es verdad que Cristina tiene un techo. El techo se rompe con la pasión del pueblo. El verdadero problema para la oposición política sería hacer una campaña depresiva como la de Scioli (Daniel) 2015‘, dijo Grabois sobre las chances electorales de la actual senadora de Unidad Ciudadana.



Pero Grabois no sólo apuntó a ponderar a Cristina para abonar su estrategia electoral sino que también apuntó contra el sector del peronismo que resiste una candidatura de CFK. En un aparente tiro por elevación a Roberto Lavagna, agregó: ‘Personajes aburridos es lo que propone la corporación política y el círculo rojo para hacer gatopardismo. Sólo Cristina puede movilizar la energía emocional de un pueblo que sufre los azotes de la política hambreadora de Macri y tiene el coraje para avanzar en un proyecto de transformación que retome lo mejor del pasado incorporando ideas y personas nuevas. Por eso decimos ’Ella le gana’‘.



Para el Frente Patria Grande ‘Cristina es la que mejor representa el frente patriótico que se está construyendo para enfrentar al Gobierno‘.



Lavagna juega a las escondidas



El exministro de economía Roberto Lavagna evitó ayer pronunciarse sobre si será candidato presidencial en los comicios de octubre al afirmar que ‘primero vienen las ideas‘, aunque no descartó una eventual postulación en un espacio ‘lejos de los extremos‘ que en su opinión representan el kirchnerismo y el macrismo. Lavagna indicó que está reuniéndose ‘y poniendo sobre la mesa ideas‘ para salir de esa polarización en la que los extremos atribuidos al kirchnerismo y al macrismo, ‘tienen vocación de absorberlo todo‘. ‘No tienen la idea de alternancia, ni de buscar consensos‘, remató.