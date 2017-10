La radiografía. Obama apuntó como un grave problema el terrorismo y la migración, aunque aclaró que "no hay nada más urgente que el cambio climático".







El expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz 2009, Barack Obama, destacó ayer la gestión del presidente Mauricio Macri por "reconectar a la Argentina con el mundo" e instó a todos los países a trabajar para "prevenir los daños irreparables que ocasiona la contaminación ambiental".



A renglón seguido, Obama estimó que Argentina tendrá que ser socio de Estados Unidos "para resolver los problemas que afectan a todos".



Obama cerró con un magistral discurso de 60 minutos la segunda edición de la Cumbre Economía Verde en la ciudad de Córdoba que lució como un fortaleza por las fuertes medidas de seguridad.



"Quiero agradecerle a (el gobernador) Juan Schiaretti por su liderazgo. Estoy feliz de volver a la Argentina. Tuve el privilegio de ir al Parque de la Memoria y ver con mis hijas las bellezas de Bariloche. Comí mucho bife", rememoró, en la apertura de su exposición sobre el viaje que hizo al país en marzo de 2016.



Obama también elogió al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por su liderazgo en la provincia, y consideró "vital mantener y mejorar esos liderazgos en este escenario" que se presenta en un mundo en donde "aumentó la inequidad de la economía" y que es por eso que "hay inestabilidad en muchos países".



Por otra parte, advirtió: "Hoy somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático, pero también la última que podemos hacer algo para las futuras generaciones". "El cuidado del planeta no es solamente el trabajo de los políticos. Tenemos que involucrarnos todos. Creo en el poder de la gente para llevar acciones que faltan en muchos países. Tenemos que educar a los amigos, a las familias y evitar las informaciones erróneas", resaltó Obama ante un auditorio colmado en el complejo empresarial del Quórum Hotel, de la capital cordobesa.



Asimismo, desafió a su sucesor en la Casa Blanca al afirmar que EEUU cumplirá con lo estipulado en el Acuerdo de París sobre el cambio climático al manifestar que más de 300 gobiernos de estados y condados de su país ya han tomado la decisión de "seguir con el compromiso de reducir el impacto ambiental" por el que aboga ese pacto del que Donald Trump se bajó.



En otro tramo de su exposición, Obama exhortó a los jóvenes a "movilizar" a sus comunidades al sostener que son la "garantía" para "prevenir los grandes desastres climáticos", como los que están ocurriendo en estos últimos tiempos en el mundo, mencionando particularmente en ese sentido los huracanes en Miami y otros países de Centroamérica.



El exmandatario apuntó que "no hay contradicción entre un buen medio ambiente y un mundo económico fuerte". "Nuestros hijos merecen disfrutar las cosas que nosotros disfrutamos. Si no nos enfocamos, será muy tarde", advirtió Obama, quien agregó que "si no lo hacemos, tendremos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones". Por eso hizo un llamado a "reducir la contaminación" y a empezar a "cambiar la forma en que consumimos energía".



Tras su raudo paso por Córdoba, Obama viajó a Buenos Aires para asistir a un cóctel con empresarios de primera línea, funcionarios de gobierno y algunos gobernadores. A ese encuentro, organizado por la familia Werthein en el Palacio Duhau en Barrio Norte, asistió el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

Hoy, partido de golf con Macri

El presidente Mauricio Macri y Barack Obama jugarán hoy un partido de golf en la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel, por fuera de todo protocolo oficial, sin prensa y como una actividad de "amigos". La cita deportiva está fijada para las 10, en la cancha del Buenos Aires Golf Club, un exclusivo club de estilo inglés cuya comisión directiva preside el hermano del presidente, Gianfranco Macri. En la zona se prevé un gran operativo de seguridad a cargo del servicio secreto de EEUU.