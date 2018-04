La presión popular por la suba de las tarifas de lo servicios públicos logró que legisladores de distintos bloques

ligados al peronismo unan fuerzas y encabecen una embestida en el Congreso para intentar congelar el reajuste. Hoy, los interbloques Argentina Federal, encabezado por Diego Bosio, e integrado por mayoría de justicialistas; y Frente Renovador-UNA de Sergio Massa, presentarán un proyecto de ley conjunto a partir del cual se buscará establecer "criterios de razonabilidad" en las tarifas de los servicios públicos.



El anuncio será realizado en una conferencia de prensa convocada para las 9.30 en el 2º piso del Anexo C del Congreso.



El pedido se justifica "en la creciente preocupación de familias, comerciantes, empresarios, industriales, Pymes, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento y usuarios en general agobiados por los excesivos aumentos que desde hace dos años vienen padeciendo, en un contexto de creciente inflación y caída del consumo".



El proyecto de ambos sectores, unidos para impulsar esta iniciativa, apunta a que los aumentos tarifarios no superen el índice de inflación. Así se expresan en contra de la política tarifaria del Gobierno, al tiempo que se desmarcaron de la estrategia del kirchnerismo, que pidió una sesión especial para hoy con el fin de tratar un proyecto para que se retrotraigan las tarifas a diciembre de 2017. Además, la conferencia de prensa conjunta marca el acercamiento legislativo entre ambos sectores, situación que se comenzó a expresar en la reunión de hace diez días en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, que reunió a diferentes actores del peronismo.



Por otra parte, representantes de la denominada "Multisectorial contra el Tarifazo", en la que confluyen representantes del kirchnerismo y organizaciones sociales y sindicales, confirmaron ayer la convocatoria a un "ruidazo" para hoy y a la "Marcha de Velas" para mañana jueves en rechazo a los aumentos tarifarios y a "la política de ajuste del Gobierno".



En un encuentro que se desarrollará, a partir de las 15, en el tercer piso del Congreso, los referentes de ese colectivo ofrecerán detalles de las protestas en las que prometieron su participación los gremios de camioneros, referenciado en Hugo Moyano, y bancarios, encabezado por Sergio Palazzo.



La "Marcha de las Velas" a partir de las 19 será como símbolo de las restricciones que viven muchos hogares donde la cuenta de la luz no se puede pagar y está convocada por la CTA.