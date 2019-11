Emblemática. Tanto el presidente Mauricio Macri como su sucesor Alberto Fernández serán protagonistas de dos marchas de diciembre en la emblemática Plaza de Mayo.

La convocatoria a una movilización para acompañar la asunción presidencial de Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre comenzó a asomar ayer públicamente de la mano de Héctor Daer, uno de los titulares de la Confederación General del Trabajo (CGT).



"Es una tentación grandísima para los trabajadores, que padecimos tanto en estos cuatro años (de la gestión de Cambiemos), que hoy nos podamos movilizar para acompañar y estar, y sentirnos parte de la vuelta del país a otro rumbo", dijo ayer el referente de la central obrera, en una entrevista a la radio online FutuRöck.



"No tengas dudas de que así va a hacer", agregó Daer, al completar su respuesta sobre la posibilidad de que sea lanzada una convocatoria para acompañar la asunción del nuevo gobierno con una gran movilización, el próximo 10 de diciembre.



Según medios nacionales, el peronismo comienza a organizar la marcha que realizará a la Plaza de Mayo el 10 de diciembre, para celebrar su asunción al frente de la Casa Rosada.



Así como el saliente mandatario, Mauricio Macri, ya convocó a una suerte de "plaza de la despedida" para el próximo sábado 7 de diciembre, las distintas vertientes del Frente de Todos ya se encuentran planificando lo que será la marcha para el martes siguiente, confirmaron fuentes del espacio.



Uno de los principales sectores que se movilizará hacia la histórica Plaza de Mayo será el sindicalismo encolumnado detrás de la CGT y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).



Para Daer, "todas las organizaciones sindicales son parte del proceso que viene", según publicó ayer la agencia de noticias Télam. Destacó el camino de la reunificación de la central obrera "más allá de la formalidad institucional". Sostuvo que "la gestualidad es fundamental", y postuló que, "cuando hay gestos recíprocos que nos van acercando, desaparecen los matices".



Por otro lado, descartó ayer la posibilidad de que la central obrera reclame el pago universal de un bono extraordinario de fin de año al reafirmar que el reclamo deberá evaluarse sector por sector, y que, "donde la actividad dé, el sindicato lo pedirá".



"No estamos en un momento de puja distributiva; estamos en un momento de sobrevida. Donde la actividad dé para pedir un bono, el sindicato lo pedirá. Estamos en una situación que no es normal", aseveró ayer uno de los secretarios generales de la CGT en entrevistas concedidas a las radios La Red, FutuRöck y El Destape. Sostuvo que tras la asunción de Fernández "se va a apuntar a la recuperación rápida de ingresos en los sectores más postergados".

Macri y su gratitud con Córdoba

El presidente Mauricio Macri agradeció ayer a los "queridos cordobeses" que lo recibieron este "maravilloso fin de semana" largo, durante un breve descanso que compartió con su familia en la provincia mediterránea.



"Gracias queridos cordobeses por este maravilloso fin de semana que pasamos juntos en su provincia. Siempre estaré agradecido por tanto cariño!!", dijo Macri en su cuenta de Twitter.



El Presidente estuvo en las localidades de Villa Allende y Mendiolaza con su esposa, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia, donde jugó al golf, vio la carrera de Fórmula 1 y compartió comidas con amigos, funcionarios y dirigentes políticos de Cambiemos.



Durante su estadía se reunió los intendentes de las localidades de Villa Allende, el golfista Eduardo "Gato" Romero, y de Mendiolaza, Daniel Salibi, y el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba y uno de sus anfitriones, Manuel Tagle.



Además, en Mendiolaza jugó al golf en la cancha del complejo Estancia El Terrón, la única de Sudamérica diseñada por el ex jugador Tom Weiskopf.



Tagle dijo que vio a Macri "muy confiado" y con la convicción de "poder cumplir un rol importante en la oposición" desde el 11 de diciembre.



El sábado 7



El presidente de los argentinos Mauricio Macri convocó a una marcha en la Plaza de Mayo (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para el sábado 7 de diciembre, tres días antes de la asunción del mandatario electo Alberto Fernández, con un video que difundió en redes sociales.