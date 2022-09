Empresarios del sector del neumático advirtieron hoy que las existencias de unidades sólo alcanzan para "diez o doce días" en las gomerías, en tanto reiteraron que el conflicto con el Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) no es de "características salariales", y que si no se resuelve con racionalidad "va a arrastrar a problemas mayores".



El presidente de la Federación Argentina de Neumáticos, Horacio García, aseguró que "en algunas gomerías queda algo de stock y en otras no queda", situación que "distorsiona bastante los precios y hasta podría a llegar a no haber precios en algunas", además de señalar que en lo que va del año el aumento promedio del precio de las cubiertas es del 100%.



"Tenemos faltantes (de neumáticos) de autos y camionetas de alta gama y de las medidas pequeñas, que tenemos muchos vehículos en la Argentina, las de (rodados) 13, 14 y 15", detalló en declaraciones a AM 910.



García definió a la situación actual como "una cuenta regresiva más rápida," ya que "en diez doce días" podrían agotarse las existencias de cubiertas.



"Si a eso le agregamos que hay una demanda importante porque la gente en esta situación sale a comprar, entonces el problema debe resolverse pronto, porque necesitamos que las industrias que están en la Argentina trabajen", enfatizó.



Por su parte, el presidente de FATE, Javier Madanes Quintanilla, sostuvo que "hay que encontrarle una explicación total" a la situación, y que para él "este no es un conflicto de características salariales" sino que "tiene otras connotaciones".



"Este gremio (en referencia al Sutna), lamentablemente, tiene una visión en la que termina metiendo conceptos de tipo ideológico y formas de poner el palo en la rueda de la actividad productiva de mil maneras distintas, que me parecen totalmente desacertadas y que conllevan a consecuencias terribles", aseguró.



En declaraciones a Radio 10, alertó sobre "el peligro de que este conflicto se acreciente, porque lo que estamos discutiendo no es un tema salarial, sino cómo se maneja un proceso productivo", resaltó.



Madanes advirtió que "si esto no se resuelve de una manera racional, va a arrastrar a problemas mayores", y dijo en ese sentido que "parte de la cadena de producción de los tubos que van a hacer tremendamente necesarios para resolver el problema energético, para la construcción del gasoducto (Néstor Kirchner), tienen que ver con instalaciones fabriles con una presencia activa de la misma fuerza gremial que tenemos en el sindicato del neumático".



"Si el modelo de discusión que se establece es análogo al que venimos teniendo hace cinco meses, nos vamos a encontrar en serios problemas", completó.



Por tal razón, el titular de FATE sostuvo que "esto no solamente tiene que ver con la producción del día de hoy de vehículos y faltante de cubiertas, sino con hechos que el día de mañana pueden tener una dimensión mucho más complicada".



En cuanto a la negociación salarial, indicó que "en 2021/2022 estaba dando 2% por encima de la inflación, así que al menos la protección inflacionaria del salario de los operarios estaba garantizada", en tanto que para el período 2022/2023 aseguró que "por supuesto" se va a ajustar "con un criterio de protección del salario", con un porcentaje superior al 38% ofrecido en primera instancia.

