Bronca, desazón y desconcierto. Esas son las reacciones que se pudieron palpar ayer entre los dirigentes de cámaras y referentes de sectores empresarios sanjuaninos tras conocerse los primeros decretos de necesidad y urgencia que acaba de publicar el nuevo gobierno en el Boletín oficial.

La vuelta de la doble indemnización por los próximos seis meses es la que más críticas y enojos despertó en los diferentes sectores, mientras que el aumento de las retenciones a las exportaciones -que suben de $4 pesos por cada dólar exportado a $9- generó muchas dudas a los exportadores locales. Dicen que no se animan a opinar de la medida hasta conocer más detalles, porque en el fondo tienen la esperanza de que exista una "letra chica" que implemente alguna excepción para las economías regionales que están tan golpeadas.

Desde la UIA y otras cámaras dicen que conspira contra la creación de empleo.

Algunos de los hombres de negocios consultados por DIARIO DE CUYO consideraron que las iniciativas del presidente Alberto Fernández deben venir acompañadas por otras medidas productivas y financieras que mejoren a las pymes, como por ejemplo, la baja de las tasas de interés para los créditos, y la baja de impuestos que reanimen el consumo para que haya un repunte de la actividad. De la doble indemnización hacia los despidos sin causa, muchos agregaron que esta medida no han tenido efecto cuando fue aplicada en el pasado, y en contra de lo que ahora necesita el país, no sirve para la reactivación del empleo. Ese es el pensamiento por ejemplo del líder industrial, Hugo Goransky. "Lo que venga de una forma así no ayuda a la generación de empleo, espero que venga acompañada de otra serie de medidas que permitan compensar los problemas que hay en la industria, y sobre todo en las pymes de las economías regionales", expresó el titular de la Unión Industrial. Antonio Giménez, presidente de la cámara que nuclea a los exportadores también recordó que las experiencias anteriores no sirvieron, y que si la premisa es levantar la economía, con esta medida no se incorporarán nuevos puestos de trabajo. Lo mismo opinó el presidente de la Cámara de la Construcción, Ante Dumandzic. Analía Salguero, desde la Cámara que nuclea a las estaciones de servicios se mostró preocupada porque teme que este tipo de medidas presagie otras "que opriman a las pymes". Algunos sectores destacaron que mientras se sigue exigiendo esfuerzos al sector privado, no se ven gestos del sector público ante la crisis. En ese pensamiento se ubicó el titular de la Coviar y presidente de las bodegas trasladistas, Angel Leotta, y el referente comercial, Marcelo Vargas, titular de la Cámara de Comercio del Interior.

Vitivinícolas y comerciantes dicen que no ven esfuerzo de reducir la planta política.

Un par de dirigentes prefirieron no deslizar críticas. Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica reflexionó que la decisión de reinstalar la doble indemnización ante los despidos debe ser una medida preventiva que se anticipa a otras iniciativas por venir, y que habrá que esperar hasta conocer el paquete completo. "Tendremos un encuentro el 18 de diciembre con CAME y otras entidades y tenemos expectativas de conocer de qué se trata todo esto. Mientras tanto, queremos ser prudentes. Esta situación de fragilidad que tiene la Argentina no se va a solucionar con un par de medidas", deslizó el empresario. Quien se mostró proclive a la medida y no mostró preocupación es el dirigente Juan José Ramos, presidente de los Viñateros Independientes. ""Los viñateros no vamos a tener problema en sostener el empleo e incluso aumentarlo", señaló, y agregó que eso se logrará al implementarse medidas que protejan los precios de la uva para que la actividad recupere rentabilidad.

>> La medida de los despidos

ANALÍA SALGUERO Cámara de Combustibles

La disposición de doble indemnización me sorprendió. Yo esperaba medidas que ayuden a reactivar y no a contener. Y me preocupa, ya que si piensan en esto es porque habrán medidas que opriman a las Pymes.

HUGO GORANSKY Unión Industrial de San Juan

No es una medida que incentive el empleo. Debería venir acompañada con otras serie de medidas que permitan a las empresas generar más trabajo, producción como cambios en las tasas y baja de impuestos.

ANTE DUMANDZIC Cámara de la Construcción

Son medidas de emergencia que no gustan, espero que la economía del país mejore así esta medida se diluye en esos 180 días. Por experiencias anteriores es claro que no da buenos resultados para la economía.

ANTONIO GIMÉNEZ Cámara de Comercio Exterior

Ya hubo experiencias y no sirvieron. Si la consigna es poner en marcha la economía es difícil que se incorporen nuevos puestos de trabajo. Hay que encontrar nuevas formas de promoción del empleo y éste no es el camino.

MARIO PULENTA Cámara de Bodegueros

Las pymes como la economía del país están sufriendo una crisis muy profunda y creo que estas medidas que declaran la emergencia pública en materia ocupacional por seis meses, complican más su situación.

ANGEL LEOTTA Cámara Vitivinícola

Esto es pan para hoy y hambre para mañana, no sirve. Todavía el sector público no le dice al sector privado cual es el esfuerzo que va a hacer en esta crisis, porque este esfuerzo debe ser entre todos.

JUAN JOSÉ RAMOS Asociación de Viñateros Indep.

Los vinateros no vamos a tener problema en sostener el empleo e incluso aumentarlo si se toman las medidas que propondremos. Hoy están dadas las condiciones para que nuestra actividad recupere la rentabilidad.

DINO MINOZZI Federación Económica

La doble indemnización es una medida que perjudica más a las pymes que a las grandes corporaciones. Pero puede ser preventiva por los medidas que van a venir, queremos ser prudentes y esperar.

MARCELO VARGAS Cámara de Comercio del Interior

Me parece bien siempre y cuando sea por 180 días y por única vez. A un gobierno nuevo hay que acompañarlo en los primeros meses. Pero debe ir con reforma tributaria, baja impositiva y reducción de planta política.