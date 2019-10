El candidato de Consenso Federal Roberto Lavagna afirmó ayer que "con dos políticas totalmente distintas", la de Cristina Kirchner y Mauricio Macri "nos llevaron a este nivel de estancamiento de la economía" y aseveró que el déficit fiscal y la deuda "no se resolverán si la economía no arranca".

Los empresarios Federico Procaccini, CEO de Open Bank; Marcos Galperin, de Mercado Libre; Federico Braun, dueño de la cadena de supermercados La Anónima y Carolina Castro, empresaria autopartista, coincidieron hoy en la necesidad de llegar a una reforma laboral e impositiva para generar empleo, crecimiento y reducir la pobreza.



"Tenemos que generar empleo, no hay manera de que con seis millones de trabajadores formales se puedan generar los recursos para dar planes y demás a 15 millones de pobres. Hay que generarles empleo", dijo Galperin durante la segunda jornada del 55 Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata.



El titular de Mercado Libre destacó que desde el sector empresario y político "tenemos que buscar el largo plazo, estamos siempre apagando incendios", y afirmó que la situación "obliga a encontrar soluciones a problemas realmente graves, que nuestros vecinos de la región ya solucionaron".



Por su parte, Procaccini destacó que "no estamos buscando una reforma impositiva hoy, no es posible, pero en el largo plazo (el actual esquema) no cuadra, no funciona. Hay que discutir cómo solucionarlo". "Es triste esa situación de volver a empezar de nuevo otra vez. Somos nosotros los que tenemos que decir basta. El crecimiento es una condición necesaria para reducir la pobreza. Si creciéramos 4% durante 10 años se reduciría la pobreza a la mitad. En 20 años volveríamos a un dígito, pero nunca pasó crecer así por dos décadas. Ese es el desafío", dijo Procaccini, quien también es Presidente del 55 Coloquio de IDEA.



Por su parte, Braun apuntó a que "no se hace nada respecto a la evasión, desde siempre. Por eso las principales cadenas de supermercados del mundo pierden plata en Argentina", pero en ese marco "proliferaron 15.000 supermercados orientales que no pagan impuestos y no cumplen las normas".



Por su parte, Castro dijo que "no hay diferencia entre la industria del conocimiento y la tradicional, la metalúrgica". "Lo que hace Marcos (la plataforma Mercado Libre) hoy es industria", y apuntó a la falta general de incentivos sectoriales y en materia de crédito y consideró que "a pesar de eso hay capacidad de crecer".



Por otra parte, los empresarios vieron frustrarse sus expectativas, ya que el 82% evaluó al último semestre como peor de lo que esperaban, a comienzos de año, destacó la tradicional encuesta realizada por D"Alessio Irol presentada en Coloquio. En ese marco, solo el 31% de los consultados confía que las perspectivas serán mejores para el próximo semestre, según el relevamiento entre 240 representantes de las principales empresas del país. No obstante, el 56% de los consultados, espera una caída de la inversión en su compañía.



Sobre los factores negativos de la situación económica, los empresarios mencionaron la "inestabilidad política, los errores en el plan económico, la inflación, la incertidumbre, la devaluación tras las PASO y la caída de actividad". Entre los factores positivos, apuntaron a un mayor orden desde el Gobierno y mayor expectativa para las exportaciones.



El sondeo arrojó una caída en el segundo semestre en las expectativas sobre la economía nacional. "La frustración de la expectativa es la característica saliente de esta encuesta y la caída de la inversión es la más alta de la serie", explicó D"Alessio al dar conocer los resultados a la prensa.