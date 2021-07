El Gobierno estableció que las empresas distribuidoras de gas natural por redes deberán otorgar a los usuarios un plan de facilidades de pago de hasta 30 cuotas para cancelar deudas contraídas durante la pandemia.



Las empresas deberán ofrecer facilidades para regularizar la mora en las facturas de gas originada durante el plazo de vigencia del Decreto 311/2020, que se extendió desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del año pasado.



Así lo estableció el Ministerio de Economía a través de la resolución 383/2021, publicada ayer en el Boletín Oficial.



La misma determinó que "las empresas prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes deberán otorgar a los usuarios residenciales y no residenciales beneficiados por la suspensión de cortes de servicio establecida en el decreto 311/2020, planes de facilidades de pago de hasta 30 cuotas iguales, mensuales y consecutivas".



Esto "para cancelar las deudas que se hubieren generado durante el plazo de vigencia del decreto; sin perjuicio que el usuario pueda solicitar fehacientemente ante la prestadora su cancelación con anterioridad o en menor cantidad de cuotas".



El decreto 311 suspendió los cortes de servicio en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020. La resolución también fijó que la tasa de interés a aplicar en los planes de facilidades destinados a usuarios residenciales y no residenciales, "no podrá exceder el 50% de la tasa pasiva nominal anual para operaciones de depósitos a plazo fijo tradicional a 30 días del Banco Nación del último día del mes anterior al del otorgamiento del plan de pagos". Además indicó que en ambos casos "los intereses no podrán ser capitalizables".



Asimismo, la normativa definió que "la falta de pago o mora en el pago de tres cuotas consecutivas o seis alternas, por parte de los usuarios y las usuarias que hayan adherido a un plan de facilidades, habilitará a las prestadoras al corte del suministro".



También habilitó que "las empresas prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes podrán extender las condiciones de los planes de facilidades a deudas adquiridas fuera del plazo de vigencia del decreto 311 y respecto de usuarios no alcanzados por éste".



La medida alcanza a beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, a quienes perciban pensiones no contributivas y tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). El salario mínimo para junio supera los 25.500 pesos.



Los usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social también se beneficiarán con las facilidades para pagar el gas natural por redes. También los jubilados; pensionados, y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVyM.



También abarca a monotributistas de categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos SMVyM, a usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo, personas electrodependientes, a quienes estén dentro del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y a exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza. Además, se benefician de esta medida las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en Instituto de Economía Social, las instituciones de salud, públicas y privadas, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos. Télam



Evitando "riesgos"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió la decisión de acotar la entrada al país a 600 personas por día: "Ante el riesgo de introducir la variante Delta, lo que se ha hecho es, con un horizonte muy temporal de dos meses, mientras se escala la vacunación, disminuir el ingreso de personas".

Apuran las mejoras de los salarios mínimos

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo ayer que la decisión de incrementar el Salario Mínimo Vital y Móvil ya "está tomada" y adelantó que la semana que viene se discutirá la posibilidad de "acelerar los aumentos en cuotas".



"La decisión de incrementar el salario está tomada, estamos viendo cuál es la herramienta más eficaz", dijo ayer el ministro en diálogo con la radio AM750 y agregó que la posibilidad de revisión "es la primera vez que se hace" en el marco de la emergencia por covid.



El miércoles, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que se está evaluando un aumento del Mínimo Vital y Móvil a partir de una cláusula de revisión permanente planteada en abril.



El Gobierno nacional había oficializado en mayo una suba de un 35 por ciento en siete tramos acumulativos, desde abril hasta febrero del año próximo.



"Una de las maneras más eficaces y rápidas de lograr esto es acelerando los aumentos que están previstos en cuotas. La semana que viene tendremos novedades", remarcó ayer el ministro de Trabajo.



Además, Moroni explicó que el objetivo es que "los salarios crezcan por encima de la inflación" y destacó a las paritarias como "la mejor herramienta". "En caso de que las negociaciones hayan quedado por debajo de la inflación íbamos a reabrir las paritarias para volver a ajustar y es lo que está sucediendo", remarcó. El salario mínimo en junio supera los 25.500 pesos.