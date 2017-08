Ley del arrepentido. Según su abogado, Martínez Rojas quiere acogerse a la ley del arrepentido para realizar denuncias.

Después de que la Justicia ordenara su captura, el exdueño del diario Tiempo Argentino y Radio América, Mariano Martínez Rojas, explicó por estas horas desde EEUU cómo era la operatoria de la que acusan a este empresario investigado en una causa por presunto lavado de dinero.



El empresario es investigado por presunto lavado a través empresas fantasma que fugaban plata al exterior. La maniobra fue a partir de una banda que simulaba importaciones durante el kirchnerismo, en pleno cepo cambiario. La Justicia sospecha que compraban dólares a precio oficial para importaciones que no se hacían y luego giraban las divisas al extranjero.



El juez en lo penal económico, Gustavo Meirovich, ordenó días atrás su captura. En una conversación televisiva difundida por estas horas, Martínez Rojas aseguró que no está prófugo y que, aunque hace meses se radicó en Estados Unidos, "va y viene" a Argentina. También, sostuvo que su trabajo con la organización que habría lavado 2.000 millones de dólares a través de la Aduana sólo consistió en "hacer lobby".



"Acerqué documentación, pero mi tarea terminaba ahí. No manejaba efectivo ni tomaba decisiones, cobraba un sueldo por relacionar gente", aseguró. Además, dijo que Meirovich lo puso en una posición de riesgo ante gente para la que trabajó "como empleado", como el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, Mr. Korea y personas relacionadas al exgobernador Daniel Scioli.



Explicó que, para lavar plata en la Aduana, la banda de Mr. Korea -que se entregó y que era financista de la "mafia de los contenedores"- abría empresas fantasma. Según relató, la organización juntaba documentación para abrir una sociedad e importar. Después, presentaban esta carpeta con todos los papeles en los bancos para poder así pagar por los contenedores. Luego, se giraba el monto al exterior a través de divisas al dólar oficial. "Jugaban con la diferencia cambiaria durante el cepo. El dólar oficial estaba a $6 y el dólar blue a $12. Se llevaban un 100% diario", denunció.



Vinculó al kirchnerismo con la maniobra y dijo que el exdirector de la AFIP, Ricardo Echegaray, el cuñado del exministro de Planificación Julio De Vido, Claudio Minnicelli, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, y exfuncionarios de la Aduana eran miembros de la banda. Además, aseguró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "estaba al tanto". Según dijo, los contenedores se pagaban al precio del dólar blue y se quedaban con la diferencia de cambio.