Fatalidades. Luego de las personas fallecidas manejando motos, en segundo lugar se encuentran los accidentes fatales de conductores de autos.

A lo largo de 2017 hubo 5.420 muertes por accidentes de tránsito en Argentina, un tres por ciento menos que el año anterior, cuando sumaron 5.582, señala un informe del Ministerio de Transporte de la Nación publicado ayer con ocasión del Día Mundial de la Seguridad Vial.



Sin embargo, advirtió que "la muerte por hechos de tránsito es la primera causa de mortalidad en jóvenes de entre 15 y 34 años". El informe también destacó que "la tasa de fatalidad", es decir la cantidad de víctimas fatales por cada 10.000 vehículos, disminuyó un 9 por ciento el año pasado frente a 2016, mientras que la "tasa de mortalidad", el número de muertes por cada 100.000 habitantes, disminuyó un 4 por ciento.



La mayor parte de las víctimas fatales por accidentes de tránsito en 2017 en el país fueron motociclistas -un 38 por ciento-, seguidos por conductores de auto -32 por ciento-, peatones -11 por ciento- y ciclistas -3 por ciento-, detallaron.



Asimismo, el 58 por ciento de las víctimas se accidentó en áreas urbanas y el 41 por ciento en zonas rurales, mientras que un 53 por ciento se accidentó de día y el 46 por ciento de noche. En tanto, en la provincia de Buenos Aires hubo 1.302 muertes por siniestros viales en 2017, es decir el 23 por ciento del total del país, mientras que la segunda provincia fue Córdoba, con 604, y la tercera Santa Fe, con 406.



En las rutas nacionales, el tipo de accidente con víctimas "más usual" es el vuelco, mientras que los choques frontales son los que tienen consecuencias mortales "más frecuentes". "Los siniestros al costado del camino constituyen en conjunto el 30 por ciento del total de accidentes con víctimas de la Red Vial Nacional", agrega el informe.



En 2011, Argentina asumió ante las Naciones Unidas el compromiso de disminuir en diez años el número de muertos por accidentes viales un 50 por ciento. Pero "transcurridos ya siete años y de acuerdo a las cifras de Luchemos por la Vida, los muertos no disminuyeron significativamente", advirtió la organización no gubernamental.



Al comparar las estadísticas nacionales con las de otros países, la ONG señaló que entre 1990 y 2014 en Estados Unidos la cantidad de muertes por accidentes viales disminuyó un 27 por ciento; en Holanda, un 59 por ciento; en Suecia un 63 por ciento, y en España, un 81 por ciento, mientras que en Argentina la disminución fue nula en el período analizado. "No se aprecian avances sustentables en una política de Estado que acarree una disminución significativa del número de muertos y en el tránsito", enfatizó la ONG en un comunicado. Télam