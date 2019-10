Mauricio Macri ya está en Córdoba. Volvió a la provincia –donde en las PASO sacó casi 20 puntos– para encabezar una nueva estación de su marcha por las 30 ciudades bajo el lema de que “Sí, se puede”. Su primera escala fue la ciudad de Río Cuatro. Allí reiteró que los argentinos "no quieren más a los mafiosos (...) ni deditos que nos diciplinen”, y llamó a “dar vuelta la elección”.

El Presidente aseguró que la del 27 de octubre no es una elección más y reconoció que la inflación “es un flagelo” que afecta al país “desde hace 80 años”. Asimismo, insistió en que “el mundo se asustó el 12 de agosto porque pensó que Argentina iba a volver al pasado”, pero advirtió que eso sucedió “porque no conocen a los argentinos”, y afirmó que “amagan un poco, pero al pasado no se vuelve”.

En este sentido, Macri ratificó que en un nuevo mandato de Cambiemos vendrá “el alivio para la clase media”, aunque reconoció “el agobio y la angustia” de los argentinos “a los que les cuesta llegar a fin de mes”.

“Los argentinos no quieren más a los prepotentes que se creen los dueños del poder; no queremos más deditos que nos disciplinen”, enfatizó.

Finalmente, el mandatario les pidió a los cordobeses que se sumen a la movilización que se está organizando para el próximo sábado 19 en Buenos Aires, antes del segundo debate presidencial: “Los espero a todos en el Obelisco, por nuestro futuro”.

Más tarde, a las 18, Macri llegará a la ciudad de Carlos Paz, donde protagonizará una nueva movilización en el Playón Municipal, frente a la Plaza del Avión, donde esperan 10 personas con el aporte de las localidades vecinas, una concurrencia histórica para la bucólica villa turística.

Es que en la localidad de casi 70 mil habitantes conocida también como “la perla" del Valle de Punilla ubicada a orillas del dique San Roque, el Presidente alcanzó la mayor diferencia del país, más del 33 por ciento, ya que la boleta de Juntos por el Cambio llegó a 55,93% y la del Frente de Todos, que postuló a Alberto Fernández, apenas 22,54%.

“La gente en general ha visto cómo creció la provincia con la apertura que tuvo el Presidente con el gobernador y valoró las obras que hizo aquí, como el anillo de circunvalación, la puesta en valor del aeropuerto con grandes mejoras edilicias y más vuelos, y distintas obras que impactaron directamente en la vida de la ciudad, donde ganan Schiaretti y Macri, ambos tienen altísima aceptación”, dijo el dirigente radical Daniel Velázquez, el hombre en la zona del presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, que va por la reelección.

También en Río Cuarto, donde estuvo al mediodía, a Macri le fue muy bien en las primarias, porque Juntos por el Cambio logró 44%, en tanto el Frente de Todos se quedó con 32%, 12 puntos de diferencia. Pero los más de 30 de Carlos Paz ya tienen una escala solo comparable con provincias de condiciones clientelares, muy distintas a Córdoba donde impera una democracia altamente participativa.

Por cierto debe recordarse el contexto cordobés, muy distinto a las demás provincias del país, salvo el caso de Capital Federal. En la provincia mediterránea, Juntos por el Cambio se impuso con el 48,18%, mientras que el Frente de Todos logró 30,39%, casi 18 por ciento de diferencia.

Ayer Macri visitó Pergamino, la pujante ciudad ubicada en la zona agrícola núcleo y con una conocida fidelidad a los partidos políticos que mejor representan a la clase media. De hecho, aunque en la segunda sección electoral ganaron Fernández y Axel Kicillof, en esa localidad de 100 mil habitantes no solo ganaron el intendente Javier Martínez (PRO), sino también la gobernadora María Eugenia Vidal y el Presidente.

Por una diferencia promedio de 6 puntos (43% sacó Juntos por el Cambio contra 37% que logró Frente de Todos), en medio de una ola electoral de protesta por la crítica situación económica, Pergamino se mantuvo dentro del oficialismo y todo indicaría que ampliará la diferencia, ya que se cree que los votantes que obtuvo Roberto Lavagna, el candidato de Consenso Federal a la gobernación, Eduardo “Bali” Bucca, y el ex intendente Horacio “Cachi” Gutiérrez, junto a mayor cantidad de votantes y una épica que no existió en la campaña de las primarias, facilitará una mejor performance.

“Nosotros hicimos siempre campaña a favor de la boleta completa”, dijo el referente radical Juan Manuel Batallanes, secretario de Tierra, Vivienda y Obras Públicas Sociales de Pergamino, donde oficialmente la UCR está en manos del ex intendente Gutiérrez, que acompañó a Lavagna, lo que obligó a las huestes del centenario partido a maximizar sus esfuerzos proselitistas, buscando posicionar a Daniel Salvador, el vicegobernador que busca la reelección junto a la gobernadora Vidal.

Macri aterrizará y se irá directo a visitar la planta de Seeds Energy, una compañía fundada hace tres años por productores locales que obtuvieron financiamiento externo para producir energía en base al marlo y la chala del maíz, que antes era un desperdicio de la cosecha, y ahora se transforma en energía que se incorpora directamente a la red eléctrica.

Se trata de un viejo proyecto nacido en lo que se llama el “cluster de las semillas” que imagina soluciones de competitividad en la región agrícola desde hace varios años, pero solo pudo ponerse en marcha en los últimos tiempos. Sin embargo, la administración nacional no parece especialmente conmovida con el esfuerzo y, según trascendió, la AFIP tiene una deuda de dos millones de dólares en devolución de IVA con la joven empresa.

De allí, Macri se dirigió directamente a la Plaza de la Merced, que está en el centro histórico de Pergamino, a las 19 aproximadamente. Los referentes de Juntos por el Cambio miraron durante el día el pronóstico del tiempo, ya que llovió en forma intermitente, pero finalmente llegaron a por lo menos 5.000 personas en la movilización, ya que fueron militantes y voluntarios de Salto, Colón, Rojas, San Nicolás y Arrecifes. El Presidente estuvo acompañado por Vidal y Salvador en la Plaza de la Merced.