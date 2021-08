El ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo, confirmó que analizan la posibilidad de premiar a las personas, sobre todo los jóvenes, que se vacunen contra el coronavirus, para de esa manera incentivar a los que todavía no se anotaron para recibir la inoculación.

"La idea es buscar la forma de incentivar y motivar la vacunación y no generar políticas que sean restrictivas, que separen de alguna forma a la comunidad entre la gente que se vacunó y la que no”, explicó el funcionario cordobés en la ciudad de Río Tercero.

Cardozo contó que el Gobierno cordobés está trabajando con sus agencias (Turismo, Deportes, Cultura) “con el objetivo de prepararse para de alguna forma premiar o dar un beneficio a la gente que tiene la vacuna, pero sin un castigo al que no se vacuna”.

Ejemplo de premio

"A un restaurante pueden entrar todos, con respeto a las normas de bioseguridad, pero no es que se va a dejar afuera al que no se vacunó. Pero el grupo familiar que se vacunó tendría un beneficio, un descuento, un plato extra, el postre gratis. Lo mismo en un hotel, si uno va de vacaciones”, comentó.

Combinación de vacunas

El titular de la cartera sanitaria de Córdoba marcó que hay un 20 por ciento de los mayores de 18 años aún no anotados para vacunarse. De todos modos, Cardozo aclaró: “Córdoba es un provincia provacuna, como Argentina es un país provacuna. No tenemos la dificultad de otros países que registran un alto porcentaje de la comunidad que no se quiere vacunar”.

En Córdoba comenzó un estudio de combinación de vacunas, más allá de las segundas dosis de otros laboratorios que comenzarán a recibir los que fueron inoculados con la Sputnik V.

La vacuna de Moderna será incluida en un estudio para combinar esquemas

“Mi apreciación personal es que esto va a generar el futuro del manejo de esta patología: la combinación de vacunas, porque vamos a saber combinar plataformas de adenovirus con plataformas de virus muertos, cuál tiene más eficacia en la respuesta inmune. Incluso, para saber cuál combinación es más efectiva si algunas cepas nuevas llegan”, dijo Cardozo en declaraciones al diario La Voz.

Fuente: Minuto Uno