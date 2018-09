En Nueva York. El presidente Mauricio Macri en una entrevista al canal Bloomberg Televisión, de Nueva York, que le realizó el periodista Erik Schatzker.

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer en la ciudad estadounidense de Nueva York que en Argentina "no hay posibilidad de default" al remarcar "el nivel de apoyo que recibimos de los países, especialmente de Estados Unidos". A su vez, destacó "el nivel de compromiso tanto del gobierno como de los ciudadanos con este tipo de cambio competitivo".

Al brindar una entrevista al canal Bloomberg TV, Macri agregó que las exportaciones "están creciendo entre un 18 y un 20 por ciento, y los números empiezan a funcionar muy bien".



Macri viajó a Nueva York, donde hoy a las 16 espera realizar su exposición en la Asamblea General de las Naciones Unidas.



El Presidente aseguró que al no haber inundaciones ni sequías previstas "la exportación de granos marcará un récord con más producción". Al responder una consulta acerca de qué mecanismos usará el gobierno para manejar el tipo de cambio, el Presidente reflexionó: "No es un control lo que vamos a hacer, como en la convertibilidad. Estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y presentaremos un acuerdo que traerá más confianza, más aún de la que se vio en los últimos diez días, cuando los mercados cambiaron y comenzaron a reaccionar". "No quiero avanzar en el acuerdo, pero es un acuerdo que fija una política monetaria clara, que mostrará hacia dónde vamos, que vamos a bajar la inflación y reducir nuestras necesidades de financiamiento externo", finalizó el presidente.



Macri contestó que está "listo para competir" al ser consultado en la entrevista televisiva en Estados Unidos respecto de las posibilidades de que se presente a su reelección el año próximo. El Presidente indicó "I am ready to run" ("Estoy listo para competir", en español), al ser entrevistado por Bloomberg TV en sus estudios de Nueva York.



"Estamos construyendo un nuevo país, una nueva sociedad basada en la cultura del trabajo, en la cultura de que tenemos que mejorar sin trucos ni atajos", manifestó el Presidente en la misma entrevista.



El jefe de Estado dialogó luego unos minutos con Michael Bloomberg, fundador y CEO de la empresa Bloomberg LP y exalcalde de Nueva York. Asimismo, en un reportaje al Financial Times aseguró que "los argentinos no quieren volver el pasado", confió que el Presupuesto será aprobado por el Congreso e indicó que las distorsiones que dejó Cristina Fernández de Kirchner fueron "enormes".



En las oficinas del Financial Times, Macri se reunió con un grupo de inversores. Lo acompañaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Fernando Oris de Roa. Asistieron a la audiencia con el Presidente Jane Fraser (Citi Bank), Ed Al Hussainy (Columbia Threadneedl), Alberto Ramos (Goldman Sachs), Gerardo Mato (HSBC), Martin Marron (JP Morgan), John Moore (Morgan Stanley), Michael Gómez (PIMCO) y Tom Langford (UBS). Por el Financial Times concurrieron Gillian Tett, John Paul Rathbone, John Moncure y Robin Wigglesworth.



Hoy el jefe de Estado participará desde las 8 de la Apertura del Debate General del 73´ período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Luego asistirá a una reunión de Jefes de Estado del Mercosur y desde las 13.15, compartirá de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, António Guterres. Ayer, Macri dialogó con la presidenta del Consejo de las Américas, Susan Segal, en una cita con miembros de esa organización empresarial internacional.



Patrimonio



El presidente Mauricio Macri presentó ayer su declaración jurada oficial en la que declaró un patrimonio de 99.876.155 de pesos, unos 11.273.754 más que en la anterior presentación del año pasado, se informó ayer. Con esta cifra la declaración jurada muestra un incremento cercano al 21% con respecto a la del año pasado.