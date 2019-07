La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que avanza en el proceso de digitalizar la declaración de objetos personales que ingresan al país, a través del Aeropuerto de Ezeiza.



La Dirección General de Aduanas (DGA) precisó que ya no le entregará a las compañías aéreas el formulario 2087, para que lo repartan entre los pasajeros que arriban a Ezeiza. Las opciones para completar ese formulario son la App Viajeros y los tótems ubicados en la sala de arribos del aeropuerto, según un comunicado. Los pasajeros cuentan además, en la misma zona, con la alternativa de llenar este formulario en el formato de papel. La AFIP recordó que sólo deben completar este formulario los pasajeros que excedan los U$S 500 de franquicia por cada viajero mayor, y U$S 250 por cada menor hasta 16 años. Desde el año pasado se implementó la posibilidad de ingresar un celular y una tablet sin pagar ninguna franquicia, recordó el organismo recaudador. "Con estos cambios, la DGA redujo en el último año a la mitad el tiempo de espera de los pasajeros que ingresaron por Ezeiza: de un promedio de 10 minutos bajó a menos de la mitad", destacó el comunicado.